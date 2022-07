Deze Porsche 911 is pas echt zwart.

Zwart is dus niet zwart. Een van de zwartste verf kleuren, als niet DE zwartste kleur is Musou Black. Kijk maar naar deze diep, diep, heel diep zwarte Japanse Porsche 911.

Maar of dit nou is wat je moet willen…… want de fantastische lijnen en vormen van de 911 verdwijnen bijna compleet door deze kleur Musou Black. Het absorbeert tot 99,6 procent van al het licht. Normaal kaats het licht bij zwarte lakken twee tot zes procent terug. Deze verf kan trouwens gewoon met een spuitpistool worden aangebracht.

Helaas is er geen ondertiteling bij deze video, dus hoop ik maar dat je Japans niet al te roestig is …… 😉

Met dank aan Pit One Customs, Japan.

Video Pit One Customs.