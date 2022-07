Racehistorie Brun Motorsport (1966-2009) vastgelegd in driedelig werk￼

In september verschijnt een boek, of liever gezegd een standaardwerk in drie delen, over de rijke geschiedenis van Brun Motorsport. Het team van de Zwitser Walter Brun maakte van 1966 tot 2009 furore in de internationale autosport, aanvankelijk met Brun zelf als rijder, maar later ook met tal van andere coryfeeën achter het stuur. Met name in de Groep C-tijd vierde Brun Motorsport vele successen met Porsche. Genoeg om over te schrijven derhalve, waarbij ook de donkere bladzijden in de historie van het team niet ontbreken. Zeer interessant voor liefhebbers, waarbij er tot aan de datum van verschijning in september sprake is van een aantrekkelijke korting voor de reguliere editie.

De trilogie over Brun Motorsport is al het tweede “magnum opus” over een gerenommeerd raceteam dat dit jaar verschijnt, want eerder dit jaar kwam het lang verwachte werk over het Amerikaanse team Brumos van de hand van Sean Cridland, die eerder de biografie van Hurley Haywood verzorgde. Het idee om de racehistorie van Brun Motorsport vast te leggen, kwam van Sacha Brun, een van de zonen van oprichter Walter Brun, die voor het project de handen ineensloeg met gerenommeerde auteurs: Thomas Nehlert, bekend van ondermeer het recente boek over de Porsche 956 met chassisnummer 001, Eckhard Schimpf, die ondermeer de sponsorgelden van Jägermeister verdeelde, nu het autosport-erfgoed van Jägermeister beheert en al tal van boeken schreef, en Peter Wyss, een van de toonaangevende Zwitserse autosportjournalisten, decennialang verbonden aan “Motorsport Aktuell” en tegenwoordig verbonden aan Autosprint.ch, zowel online als in print.

Dat de drie boeken in cassette, uitgevoerd als hardcovers met stofomslag, samen in totaal 962 pagina’s tellen, is wellicht geen toeval, want de Porsche Groep C-racewagen met het typenummer 962 speelt een grote rol in de racehistorie van Brun Motorsport. Brun, geboren in 1942 in Luzern, begon als medewerker bij de Zwitserse posterijen, maar ontdekte al snel een andere mogelijkheid tot geld verdienen, en wel door het plaatsen van speelautomaten in cafés. Dat bleek een lucratieve activiteit, die hij al snel uitbouwde en die hem ook in staat stelde om zijn autosporthobby te bedrijven. Vanaf medio jaren zestig was Brun met succes actief in bergklims en circuitraces. In 1971 won hij met een Schnitzer-BMW de Europese bergklimtitel.

Met zijn team Brun Motorsport stapte Walter Brun, alom bekend als “Walti”, in 1981 in de Deutsche Rennsport-Meisterschaft en na de komst van het Groep C-reglement en de beschikbaarheid van klantenauto’s van Porsche ook in het WK voor sportwagens. Vooral Stefan Bellof behaalde fraaie successen, maar liet helaas ook het leven in een Brun-Porsche tijdens het noodlottige ongeval tijdens de Groep C-race op het circuit van Spa-Francorchamps in 1985. Als EuroBrun probeerde het team het ook een tijdje in de Formule 1, maar dat initiatief was weinig succesvol. Niettemin zijn het de sportieve successen in de toer- en sportwagens die overwegen en die ook de basis vormen voor de reputatie van het team.

Dat er nu een boek verschijnt waarin die rijke historie is vastgelegd, is iets waarmee vele liefhebbers, en zeker niet alleen in het Duitse taalgebied, blij zullen zijn. Niet voor niets is de tekst dan ook zowel in het originele Duits als in het Engels, deskundig vertaald door Andrew van Leeuwen – Australiër met Nederlandse wortels die jarenlang in Duitsland woonde en vooral actief is als autosportverslaggever. Van Leeuwen tekende eerder dit jaar voor de vertaling van het genoemde boek 956-001 en verzorgt ook de vertalingen voor het kwartaalblad Automobilsport, dat zowel in Duitse als Engelse editie bij dezelfde uitgever verschijnt. Het werk over Brun is geïllustreerd met zo’n 1.200 foto’s en afbeeldingen, waarbij niet alleen actiefoto’s, maar ook opnamen van de preparatie van de auto’s, overwinningsfeestjes en blikken achter de schermen zijn opgenomen.

Geïnteresseerden in de trilogie over Brun Motorsport kunnen kiezen uit drie opties. Allereerst is er de “limited edition”, in een oplage van 1000 exemplaren, met de hand genummerd. De prijs bedraagt 375 Euro (in Duitsland incl. verzendkosten), maar tot aan de datum van verschijning in september geldt een tarief bij voorintekening van 325 Euro. ISBN: 978-3-945390-11-5, bestellingen via https://www.sportfahrer-zentrale.com/de/brun-limited-edition

Dan is er de Edition Walter Brun, in een oplage van 350 exemplaren en ook met de hand genummerd, voorzien van de handtekening van Walter Brun. De prijs van deze uitvoering bedraagt 450 Euro (in Duitsland inclusief verzendkosten), bestellingen via https://www.sportfahrer-zentrale.com/de/brun-edition-walter-brun

En tenslotte is er de Collector’s Edition, gelimiteerd tot 99 exemplaren en ook handmatig genummerd, en voorzien van de handtekeningen van 14 rijders die voor Brun Motorsport in actie kwamen, onder wie vier Le Mans-winnaars en vier oud-Formule 1-rijders, te weten: prins Leopold von Bayern, Gerhard Berger, Thierry Boutsen, Walter Brun, Stanley Dickens, Harald Grohs, Harald Huysman, Frank Jelinski, Oscar Larrauri, Jochen Mass, Jesús Pareja, Manuel Reuter, Massimo Sigala en Hans-Joachim Stuck. De prijs van deze versie bedraagt 695 Euro, bestellingen via: https://www.sportfahrer-zentrale.com/de/brun-collectors-edition

Tekst: René de Boer (Twitter: @renedeboer)

Foto’s: Sportfahrer Zentrale