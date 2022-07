Podium voor Larry ten Voorde en top 10 resultaat voor Jesse van Kuijk!

Een turbulente kwalificatie sessie maakte het lastig voor alle rijders om hun ritme te vinden. Onder de franse zon werd de sessie intenser en intenser, door twee rode vlaggen hadden de rijders maar weinig rondes om hun snelheid te laten zien.

Onze coureurs gaven alles wat ze hadden, op de tweede set banden gingen ze in formatie naar buiten en zochten gezamenlijk een mooi gat op de baan uit. Ondanks de lengte van de baan waren de verschillen onderling zo klein als altijd. “De balans in de auto voelde fijn, alleen miste we toch net de snelheid aan het einde om voor pole te vechten. Maar de punten worden morgen pas verdeeld dus we gaan vechten voor een goed resultaat!” Aldus Larry ten Voorde na zijn sessie, hij noteerde een vijfde tijd maar door een straf van een andere rijder start hij morgen als vierde.

Jesse van Kuijk, Max van Splunteren en Lucas Groeneveld die samen op de baan reden lieten zien hoe gewaagd ze aan elkaar zijn en zaten binnen een tiende van een seconde op P11,13 en 15. Daan van Kuijk blokkeerde helaas op zijn tweede set wat het nog lastiger maken om een goede start positie te veroveren en start zondag als 23e.

Podium voor Larry en top 10 resultaat voor Jesse!

Een spannende race met een podiumfinish als kers op de taart in Paul Ricard. Met mooie gevechten door het gehele veld was er genoeg om naar te kijken! Larry begon op P4 en zette na een goede start de druk erop bij P3. Na een mooie actie wist hij de podiumplek te bemachtigen. Kort na de safetycar moest hij deze met het mes tussen zijn tanden verdedigen maar hierna kon hij een mooi gat creëren en zijn podium veilig stellen.

Jesse die op de 11e plek startte had vele mooie gevechten en liet zien dat hij zijn racecraft op de goede momenten gebruikt! Met als resultaat dat hij een top 10 klassering binnensleepte. Kort daarachter vochten Max en Lucas elke ronde voor hun posities met als resultaat P14 en P15.

Daan startte 23e en wilde een goede maar vooral probleemloze race rijden. Dat lukte goed, echter was het een lastig gevecht naar voren in het veld en finishte hij op P22.

De volgende ronde is met Porsche Carrera Cup Duitsland op de Nurburgring 5-8 augustus.