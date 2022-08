Aandeel Porsche – update per 1 augustus 2022 (koers actueel t/m 29-07-2022)

De zomer is in volle gang dus klagen we steen en been. Te warm, te droog, enzovoort. Ook op de beurs gloort eindelijk weer wat hoop. De inflatie is uitzonderlijk hoog wat kan leiden tot een stagnatie wat weer een voorbode is van een recessie. Zover is het gelukkig nog niet en je hoeft je ook niets aan te laten praten.

Kijken we naar de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche dan zien we het volgende;

De daggrafiek

Grafiek bovenin. De RSI is gedaald tot een niveau van 25 op 05.07.2022, binnen de dalende trend die nog steeds intact is, een korte termijn koopsignaal. Inmiddels staat diezelfde RSI alweer op 57 wat impliceert dat de grootste stijging al weer achter ons ligt.

Het middenstuk. De lange termijn gemiddelden over 90 en 150 dagen, hier als vloeiende RODE en ORANJE lijnen BOVEN de koers, bevestigen nogmaals de voortdurende DALENDE trend. Het groene MA-10 en het blauwe MA-30 laten een stijging zien wat gezien mag worden als een korte termijn koopsignaal. De doorbraak van de steunlijn van het dalende trendkanaal is een overdreven marktreactie gebleken waarvan de koers zich inmiddels hersteld heeft. De dalende lange termijn gemiddelden over 90 en 150 dagen vormen nu, net als de weerstandslijn van het nog dalende trendkanaal een barrière voor verdere stijging.

Grafiek onderin. Het MACD is inmiddels gestegen tot net boven de nullijn. Een verblijf boven de nullijn zou betekenen dat er betere tijden aanbreken met blijvend stijgende koers. Zover is het nog niet.

De WEEKGRAFIEK.

Op de weekgrafiek is het dalende trendkanaal duidelijk(er) zichtbaar.

Grafiek bovenin. Waar de daggrafiek een RSI van 25 laat zien komt de daling van de RSI op de weekgrafiek slechts tot 35. De recente stijging brengt de RSI nu op een niveau van 44.

Grafiek midden. Het MA-10 (de groene lijn) daalt nog steeds hier op de weekgrafiek, net zoals het MA-30 (blauw) dat ook daalt. De lange termijn gemiddelden over 90 WEKEN en 150 WEKEN stijgen weliswaar nog maar zijn wel uit de koers. Dit kan duiden op een definitieve trendbreuk maar zover wil ik nu nog niet gaan. Ik ga uit van een verder herstel maar nog steeds binnen het dalende trendkanaal.

Grafiek onderin. Het MACD staat op een laag punt alwaar een bodem gemaakt zou kunnen worden als voorbode van stijgende koersen. Enige terughoudendheid is op zijn plaats want de stippellijn bevestigt de stijging nog niet.

De korte ritjes naar boven in een dalende markt zijn vaak toch uitgelezen kansen voor rendement op korte termijn. Het risico is vaak wat hoger maar de uitkomsten zijn navenant. De voortdurende oorlog, de nog steeds hoge inflatie bepalen nog steeds de beurs. Kanshebbers zijn er altijd!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen?

LucVerschurenTA@gmail.com