Porsche verhoogt verkoopomzet, bedrijfsresultaat en rendement op verkoop

De heren Oliver Blume en Lutz Meschke van Porsche zijn tevreden en optimistisch.

Daar hebben ze ook alle reden toe. In de eerste helft van dit jaar zijn zowel de verkoopomzet als het bedrijfsresultaat aanzienlijk verhoogd, tot respectievelijk € 17,92 miljard (was € 16,53 miljard) en € 3,48 miljard (was € 2,79 miljard). Het rendement op verkoop steeg in de eerste helft van 2022 naar 19,4% ten opzichte van 16,9%.

Dit is dus een groei van 8,5 procent in omzet en 24,6 procent in bedrijfsresultaat. Porsche heeft daarmee eens te meer zijn vermogen onderstreept om succesvol te opereren in een uitdagende omgeving. Tegelijkertijd zet Porsche zijn strategie voor een duurzame toekomst voort en herdefinieert de sportwagenfabrikant het concept van moderne luxe.

“We zijn er trots op dat we in deze moeilijke marktomgeving aanzienlijke resultaten hebben geboekt in zowel omzet als winst. Het was een echte teamprestatie van het personeel en het management”, aldus Lutz Meschke, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en lid van de Raad van Bestuur voor Financiën en IT bij Porsche AG. Van januari tot juni leverde Porsche 145.860 auto’s aan klanten (dezelfde periode vorig jaar: 153.656). De stijging van het rendement op omzet tot 19,4 procent in de eerste helft van het jaar was voornamelijk te danken aan een sterke productmix, valuta-effecten en andere bedrijfssectoren.

Met het oog op de prestaties van de eerste helft van 2022 is Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche AG, optimistisch over de toekomst: “Porsche staat voor sportieve, moderne luxe. Hiermee zien we onszelf goed gepositioneerd in de sweet spot van de auto-industrie.” Expertstudies voorspellen de groei van luxe sportwagens, volledig elektrische voertuigen en luxe SUV’s in de komende jaren. “Wij geloven dat Porsche op elk van deze gebieden zeer goed gepositioneerd is”, zegt Blume. “We geloven dat we voorlopen op andere fabrikanten van luxe auto’s met onze sterke focus op duurzaamheid. We hebben een allesomvattende kijk op duurzaamheid: ecologisch, sociaal en op waarde gebaseerd. Het is onze ambitie om in 2030 netto CO2-neutraal te zijn.”

De netto cashflow in de automobielsector bedroeg in de eerste helft van 2022 € 2,39 miljard (vorig jaar: € 2,60 miljard). “Ondanks aanhoudende stevige investeringen in onze toekomstige projecten, waren we opnieuw in staat om een ​​sterke netto cashflow in de automobielsector te genereren”, voegt CFO Lutz Meschke toe. “We geloven dat onze focus op cashflow hier zijn vruchten afwerpt.” Ondanks een aanhoudend moeilijke bevoorradingssituatie en hoge grondstof- en energieprijzen, streeft Porsche AG naar een rendement op de verkoop tussen ongeveer 17 en 18% voor het jaar 2022, met een omzet tussen ongeveer € 38 en € 39 miljard. Op middellange termijn heeft Porsche een rendement op de verkoopdoelstelling van tussen de 17 en 19%

De vooruitzichten voor 2022 zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen, waaronder geen significante verslechtering van de economische omstandigheden of de COVID-19-pandemie in de belangrijkste markten van Porsche, geen significante verstoringen in de toeleveringsketen, met name met betrekking tot halfgeleiders, energie en materialen, onderdelen en componenten, geen materiële prijsstijgingen van grondstoffen en geen verdere escalatie van de oorlog in onder meer Oekraïne. Porsche heeft de ambitie om op lange termijn een ​​groepsrendement van meer dan 20% te behalen: “De wereldeconomie maakt moeilijke tijden door, maar de huidige cijfers voor de eerste helft van 2022 geven ons vertrouwen in onze veerkracht”, zegt CFO Lutz Meschke.

Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche AG tijdens de jaarlijkse persconferentie 2022

Foto’s Porsche AG