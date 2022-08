Tour of Legends Rally Morning Glory was fantastisch

Zaterdagochtend 31 juli, 6:45 gaat de wekker af. WAAROM? O ja, vandaag is de “Morning Glory” editie van de “Tour of Legends Rally” vanuit “mijn” Porsche Centrum Rotterdam. Weersverwachting, 24 graden en droog. Het was opeens heel makkelijk om op te staan. Douchen, koffie, 911 nog even nalopen en schoonmaken en bijrijder Peter ophalen.

De Tour of Legends rally werd gereden door 30 enthousiaste Porscherijders uit Rotterdam en omstreken, en zelfs 2 deelnemers uit België. De zon scheen en alle type Porsches waren goed vertegenwoordigd. Van 964 tot Taycan, deze rally was voor iedereen geschikt.

Bij Porsche Centrum Rotterdam werden alle deelnemers hartelijk ontvangen met een lekkere, verse koffie en een vers croissantje. Tot de uitleg kon iedereen op z’n gemak rondkijken in de werkplaats op de begane grond of in de showroom op de eerste verdieping.

De uitleg

De route bestond uit vier gedeeltes. Aan het eind van ieder deel was een controlepost waar je een stempel moest halen. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. De lucht begon iets te betrekken bij de uitleg van de routebeschrijving. Die was namelijk op vier verschillende manieren. Om te beginnen het bekende bolletje-pijltje systeem met waar nodig aanwijzingen, de tweede etappe ook, maar zonder aanwijzingen. Dan was er nog een route aan de hand van een beschrijving en een aan de hand van foto’s. Pittig! Je ziet het aan de serieuze gezichten en zelfs kinderen en huisdieren werden ingezet.

Behalve de controleposten voor je stempel, waren er op de route ook letters aangebracht die je op je werkblad moest noteren, en was er een fotoblad met objecten die je op de route kon aantreffen. Ook die moest je met een letter noteren. Uiteraard was er voor het winnende team een mooie prijs. Daar kom ik later op terug.

Startnummer en goodiebag

Na de uitleg tijd om je startnummer op te halen. Hier kreeg ieder team ook een goed gevulde goodiebag met een schild en stickers voor op je Porsche, water, fruit, koek voor onderweg en als klap op de vuurpijl de “24TH OF THE NETHERLANDS, TOUR OF LEGENDS 2022” box met daarin 6 schitterende routes.

Eigen foto

Startnummer 3

Peter en ik kregen nummer 3 als startnummer. Omdat nummer 2 nog niet klaar stond mochten wij later als tweede vertrekken. Dat belooft veel goeds voor de eindpositie. Nou….daar gaan we het niet over hebben, maar we hebben wel veel lol gehad.

Nog even kletsen en/of poseren op de parkeerplaats

En GO……

Dordrecht, Zuid Hollandse eilanden en Zeeland

Via een stukje Rotterdam en hartje Dordrecht gaan we de Zuid Hollandse eilanden op. Natuurlijk is de route uitgezet over allerlei mooie weggetjes. Ik wist niet dat het zo mooi was, en dat relatief dicht bij huis. Veel moois gezien onderweg, en sommige delen zelfs drie keer, routebeschrijving aan de hand van foto’s is niet ons sterkste punt laat ik maar zeggen. Zo reden we op een weg waarvan we de gebouwen en zo herkenden, en we reden in dezelfde richting als iets eerder. Helemaal niet gemerkt dat we een rondje hadden gereden.

Het eindpunt

Strandclub Zee had een deel van de parkeerplaats en een deel van het terras voor de deelnemers gereserveerd. We werden hartelijk ontvangen met een bubbel en konden kiezen uit een drietal gerechten waaronder zelfs mosselen met friet. Zo boven de zee, met een hapje en een drankje en mensen die allemaal iets met Porsche hebben, was het prima nagenieten.

De winnaars

Ondertussen was de jury druk bezig met het bekijken van de ingeleverde papieren met de antwoorden.

Er waren twee prijzen te vergeven. Voor een classic Porsche en een moderne Porsche. En een mooie prijs mag ik wel zeggen. Zie hier de gelukkige winnaars:

Al met al een zeer geslaagde dag. Bij dezen bedank ik het team van Porsche Centrum Rotterdam hartelijk voor de organisatie en de goede zorgen. Petje af!

Porsche 24 app

Had je graag willen meerijden, maar was je niet op de hoogte van deze rit? Meld je dan op de Porsche 24 app en blijf op de hoogte van allerlei nieuws en evenementen.

Foto’s

Alle foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Ansho Bijlmakers in opdracht van Porsche Centrum Rotterdam. Het zijn teveel foto’s om hier te laten zien. Je kunt ze downloaden als je meer wilt zien.

Veel plezier bij het kijken van de beelden!