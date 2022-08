Tweede seizoenshelft van de Porsche Carrera Cup Deutschland van Start

Tweede seizoenshelft PCCD van start met een belangrijke overwinning

Vrije training

De Porsche Carrera Cup Duitsland is aan haar tweede seizoenhelft begonnen. Op de Nürburgring werd vandaag afgetrapt met een vrije training. Het team kon niet wachten om weer te strijden voor prijzen en het kampioenschap. Huub van Eijndhoven: “We habben weer goede stappen gezet met de auto en ik had wat persoonlijke aandachtspunten aangepakt. De afgelopen dagen voelde het echt goed aan, dus ik keek er naar uit om er weer voor te gaan in de kwalificatie. Ook Daan van Kuijk had een prima training en hij was tevreden met de snelheid. Wel had hij nog wat verbeterpunten voor zichzelf in sector 1. Ook is hij was enigszins voorzichtig. “Veel auto’s reden op verschillende banden qua kilometers die ermee gereden zijn. Dat was dus een wat lastig vergelijk. Natuurlijk is dat in de quali natuurlijk allemaal weer gelijk en zagen we hoe we er echt voor stonden.”

Race 1 met een belangrijke overwinning op de Nürburgring!

Na een goede start vanaf P3 wist Larry ten Voorde al in de eerste ronde de leiding in de race in handen te nemen. Na een mooie inhaalactie buitenom pakte hij de eerste plaats. Ondanks druk van achteren gaf hij deze niet meer weg. Zo pakt hij belangrijke punten waarmee hij het gat naar de leider in het kampioenschap dicht. “De kwalificatie was best wel uitdagend. die uiteindelijk resulteerde in P3 en P2. Het voelde opzich wel goed, maar we kwamen twee tienden tekort. Misschien hebben we hierdoor nog wel extra ons best gedaan om nóg meer te vinden. Met een paar veranderingen zijn we de race in gegaan. Het was echt vechten en we wisten waar we nog wat moesten pakken. Uiteindelijk een mooi resultaat.

In de kwalificatie was Huub ondanks veel verkeer sterk. Zo startte hij race 1 vanaf P7. “Ik had een mega start en kwam op P6 terecht. Daarna kreeg ik het erg zwaar met m’n achterbanden en heb ik flink moeten vechten voor mijn positie. Uiteindelijk is het P9 geworden (P2 Rookie). Ik ben tevreden aangezien het echt een lastige race was. We gaan wat dingen aanpassen om de achterkant beter te maken en dan gaan we er in race 2 opnieuw voor!” Een van de rijders die aan Huub voorbij wist te gaan was Max van Splunteren. Ook hij had een prima kwalificatie met P8. In de race wist hij een plekje te klimmen naar P7. Jesse van Kuijk startte de race vanaf P12. “We hebben een goede wedstrijd gehad met veel gevechten. Uiteindelijk heb ik een plekje kunnen winnen naar P11. De snelheid was vooral in het begin en midden goed. Aan het einde had ik iets meer moeite. Race 2 begin ik weer van P12. Lucas Groeneveld had niet genoeg pace om zijn plek te kunnen behouden. Hij startte op P14 en kwam als 17e over de streep. Daan van Kuijk werd in de kwalificatie geraakt door een andere auto waardoor hij al snel naar zijn tweede set banden moest. Ook in de race had hij contact, waardoor hij de race niet kon uitrijden.

Race 2 was vol actie op de Nürburgring



De tweede race van dit weekend was gevuld met actie en spannende gevechten. Larry: “Het was echt een boks dag. Ik had best een goede start en probeerde het maximale eruit te halen. Ik had een mooi gevecht, maar kreeg een duw. Ik viel terug en mijn stuur stond scheef. Na nog een duw was het nog erger en viel ik terug naar P6. We moeten gaan uitzoeken waarom ik zo moest vechten vandaag en wij zijn er zeker nog niet. Het positieve is dat wij punten zijn ingelopen dit weekend, dus we geven niet op. We gaan er volle bak voor!” Ook Max en Huub waren vooraan in close battles betrokken. Max: “Het was een beetje chaos vandaag. Ik had een mega start en had gelijk meerdere rijders te pakken. Later werd ik aangetikt en stond m’n sporing verkeerd. Ik moest dus veel verdedigen. Niet de race zoals we wilde, dus op naar de volgende!” Uiteindelijk finishte Max op P7. Huub zat vlak achter hem op P8. Hiermee pakte hij een mooie overwinning in de Rookie klasse! Jesse en Lucas waren in het middenveld in gevecht met de competitie. Uiteindelijk kwamen zij als 10e en 14e over de streep. Ook Daan wist meerdere plekken te pakken en reed van P23 naar P18.





Van 19 – 21 augustus wordt ronde 6 van de Porsche Carrera Cup Duitsland gereden op de Lausitzring. Met 3 ronden te gaan is alles nog mogelijk, dus wij blijven strijden! Wij kijken er nu al naar uit!

Result race 9, Porsche Carrera Cup Deutschland

1. Larry ten Voorde (Netherlands/Team GP Elite)

2. Bastian Buus (Denmark/Allied-Racing)

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

4. Loek Hartog (Netherlands/Black Falcon)

5. Rudy van Buren (Netherlands/Huber Racing)

6. Morris Schuring (Netherlands/SSR Huber Racing)

7. Max van Splunteren (Netherlands/Team GP Elite)

8. Lorcan Hanafin (United Kingdom/Fach Auto Tech)

9. Huub van Eijndhoven (Netherlands/GP Elite)

10. Laurin Heinrich (Germany/SSR Huber Racing)

Full race results

https://motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/pccd-2022-results

Points standings after 9 of 16 races

Drivers’ classification

1. Laurin Heinrich (Germany/SSR Huber Racing), 175 points

2. Larry ten Voorde (Netherlands/Team GP Elite), 162 points

3. Bastian Buus (Denmark/Allied-Racing), 138 points

Rookie classification

1. Lorcan Hanafin (United Kingdom/Fach Auto Tech), 180 points

2. Alexander Fach (Switzerland/Fach Auto Tech), 145 points

3. Huub van Eijndhoven (Netherlands/GP Elite), 139 points

ProAm classification

1. Jan-Erik Slooten (Germany/IronForce Racing by Phoenix), 183 points

2. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 161 points

3. Sören Spreng (Germany/Black Falcon), 118 points

Team classification

1. SSR Huber Racing, 284 points

2. Team GP Elite, 244 points

3. Allied-Racing, 175 points