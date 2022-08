Porsche 911 Sally Special: eenmalig exemplaar voor het goede doel

Porsche en Pixar Animation Studios hebben een heel bijzondere Porsche gepresenteerd, geïnspireerd op een van de populairste 911’s die er bestaat; Sally Carrera, de beroemde Porsche uit de animatiefilm Cars van Disney en Pixar.

Net als Sally Carrera is de 911 Sally Special uniek. Er is er maar een. Het is de eerste keer dat Pixar aan een dergelijk project heeft meegewerkt. Deze unieke 911 wordt door RM Sotheby’s ter veiling aangeboden op 20 augustus 2022 als onderdeel van Monterey Car week in California. De opbrengst wordt aan twee goede doelen gedoneerd. Girls Inc., een stichting die jonge vrouwen helpt, en USA for UNHCR, een stichting die vluchtelingen uit Oekraïne helpt.

Van links naar rechts: Bob Pauley, Production Designer of Sally Carrera for the Cars film, Sebastian Rudolph, Vice President Communications, Sustainability and Politics at Porsche AG, Jay Ward, Creative Director of Franchise at Pixar Animation Studios,

“Auto’s hebben een gezicht en een goed verhaal nodig. Pixar’s animatiefilm Cars heeft dat gedaan; auto’s tot leven laten komen op het grote scherm” aldus Dr. Sebastian Rudolph, Vice President Communications, Sustainability and Politics bij Porsche AG. “Het verhaal laat waardes als vriendschap, liefde en wederzijdse hulp zien – en centraal hierin staat een Porsche; Sally Carrera. Samen met Pixar hebben we Sally een nieuw leven ingeblazen, niet op het scherm maar in de realiteit. Met deze unieke, straatwaardige 911 die gaat worden geveild, willen we mensen helpen die het echt nodig hebben, net als in de film”.

In november 2021 is dit project gestart. Samen met leden van het originele Cars team, dat zowel de filmversie als de ‘echte” Sally Carrera meer dan 20 jaar geleden tot leven heeft gewekt. Zoals Jay Ward en Bob Pauley, die Sally Carrera voor de film heeft getekend. Zij werkten samen met leden van het Sonderwunsch team van Porsche Exclusive Manufaktur in Stuttgart en ontwerpers van Style Porsche in Weissach. Ze hebben tien maanden samengewerkt met als eindresultaat een unieke, eenmalige af fabriek Porsche 911.

“Het creëren van 911 Sally Special heeft ons veel plezier gegeven en het is de allereerste keer dat we aan een dergelijk project hebben gewerkt”, zegt Jay Ward. “We hadden al vroeg besloten dat we een complete en rijdende 911 wilden creëren, geïnspireerd door Sally Carrera, maar geen exacte kopie van haar. Hoe zou Sally er uitzien als we nu een legale straatversie zouden maken? was de vraag die we onszelf stelde”.

911 Carrera GTS

“De basis van 911 Sally Special is de snelste en meest sportieve uitvoering van de huidige 911-lijn, de Carrera GTS, met een handgeschakelde versnellingsbak, om Sally’s passie voor autorijden te onderstrepen”, zegt Boris Apenbrink, Director Porsche Exclusive Manufaktur vehicles. “De onderdelen en details van het aangepaste maatwerk zijn talrijk en het is een van het intensiefste, emotioneelste en gedetailleerdste Sonderwunsch projecten waaraan ons team ooit heeft gewerkt. De kleur Sallybluemetallic bijvoorbeeld is een speciaal voor dit project gemaakte kleur en is handmatig aangebracht. We hebben Sally’s tatoo uiteraard ook meegenomen. Het aanbrengen hiervan was een echte uitdaging. De Turbo-look velgen zijn opnieuw ontworpen door het designteam in Weissach, en zijn speciaal gemaakt voor de 911 Sally Special. De “vijfarmige” velgen hebben de 20/21 inch maatvoering van de huidige 911 generatie, maar zien er uit als de velgen van de 996 waarop Sally is gebaseerd”.

Boris Apenbrink

Het was geweldig

Porsche interieur ontwerpster Daniela Milošević had de leiding over het team dat met Pixar samenwerkte aan de kleur van het exterieur en aan het interieur. “Het was geweldig! We kregen de vrije hand. In de film is Sally Carrera een stijlvolle en elegante advocate uit Californië, maar ze stond ook met beide benen op de grond en maakte graag lol”, aldus Milošević. De speciale kleur Sallybluemetallic komt ook terug in het interieur, waardoor duidelijke highlights, maar ook subtiele details ontstaan die hopelijk een glimlach brengen op het gezicht van de toekomstige eigenaar. We mochten natuurlijk niet de dagelijkse bruikbaarheid uit het oog verliezen. De 911 Sally Special is bedoeld om vaak en graag mee te rijden. De in drie kleuren ontworpen pepita bekleding en de blauwe stiksels maken dit tot een speciaal project en brengen een hoop herinneringen aan de film en Sally Carrera tot leven”.

Hebbedingen

Behalve de speciale 911, heeft de veiling ook andere hebbedingen. Heel opvallend is een uniek horloge van Porsche Design, die ook samen met Pixar is ontworpen. De ring om de wijzerplaat en het lederen bandje hebben dezelfde kleuren als de 911 Sally Special. Ook dit is een eenmalig exemplaar die in Porsche’s eigen horlogefabriek in Solothurn, Zwitserland is gemaakt. Maar er is ook een speciaal ontworpen autohoes, een velgenrek met Carrera Exclusive velgen, een boek over het ontwerp en de productie van deze unieke auto en originele tekeningen van de ontwerpers Shuichi Yamashita en Bob Pauley.

Over Girls Inc.

Girls Inc. inspireert alle meisjes om sterk, slim en moedig te zijn door middel van directe ondersteuning en op te komen voor hun belangen. Opererend vanuit 76 locaties in de Verenigde Staten en Canada, voorziet Girls Inc. meisjes van de kennis en vaardigheden om positieve veranderingen in hun leven te bewerkstelligen en leiders te worden die de wereld zullen veranderen. “We zijn Porsche en Pixar dankbaar voor hun inzet voor dit project, wat direct ten goede zal komen aan ons werk”, aldus Stephanie J. Hull, Ph.D., Girls Inc. President & CEO. “Het karakter van Sally, en wat ze vertegenwoordigt, is een geweldig rolmodel voor jonge meisjes en het is passend dat ze een nieuwe generatie moet helpen hun dromen te verwezenlijken.”

USA for UNHCR

De Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties ondersteunt meer dan 6,2 miljoen vluchtelingen die als gevolg van de oorlog in Oekraïne hun huizen hebben moeten ontvluchten. “De meerderheid van degenen die Oekraïne moeten ontvluchten, zijn vrouwen en kinderen, waaronder niet-begeleide kinderen en kinderen die van hun ouders zijn gescheiden”, zegt Anne-Marie Gray, uitvoerend directeur en CEO van de VS voor UNHCR. “Maar er is reden om te hopen, door de kritische steun van bedrijven als Porsche en Pixar,die genereus zijn opgestaan, ​dat we hun veiligheid en bescherming de komende maanden kunnen garanderen.”

De veiling

911 Sally Special wordt op zaterdag 20 augustus geveild door RM Sotheby’s tijdens Monterey Car Week in Californië. Jammer voor ons, alleen Amerikaanse staatsburgers komen in aanmerking om deel te nemen. 911 Sally Special zal te zien zijn tijdens de veilingweek in Monterey. Hier vind je meer informatie.

Nog wat leuke details:

