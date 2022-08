De nieuwe Porsche 911 GT3 RS: gebouwd om maximaal te presteren

De nieuwe Porsche 911 GT3 RS maakt geen geheim van zijn intenties: hij is compromisloos ontworpen om maximaal te presteren. Bij de 386 kW (525 pk) high-performance circuitauto-met-een-kenteken is meer racetechnologie dan ooit toegepast. Naast de hoogtoerige atmosferische motor met honderd procent race-dna en een intelligente lichtgewicht constructie bewijzen vooral de koeling en de aerodynamische systemen de directe relatie met zijn autosportbroer, de 911 GT3 R.

De basis van de significante prestatieverhoging is de centraal geplaatste radiateur die Porsche voor het eerst gebruikte in de Le Mans-klassewinnaar 911 RSR en vervolgens ook in de 911 GT3 R. In plaats van de vorige lay-out met drie radiateurs gebruikt de nieuwe 911 GT3 RS één grote, centraal geplaatste radiateur die zich bevindt waar bij andere 911-modellen de bagageruimte te vinden is. Dit maakt het mogelijk om de vrijgekomen ruimte te gebruiken om actieve aerodynamische elementen te integreren. Continu verstelbare vleugelelementen aan de voorzijde van de auto en op de tweedelige achtervleugel zorgen in combinatie met tal van andere aerodynamische maatregelen voor een totale neerwaartse druk van 409 kilogram bij 200 km/u. De nieuwe 992 GT3 RS genereert daarmee twee keer zoveel downforce als zijn voorganger, de 991.2 GT3 RS, en drie keer zoveel als de huidige 992 GT3. Bij een snelheid van 285 km/u is de totale downforce maar liefst 860 kilo.

Voor het eerst is een productie-Porsche voorzien van een Drag Reduction System (DRS). Om een ​​lage luchtweerstand en hogere snelheden op rechte stukken van het circuit te bereiken, maakt DRS het mogelijk om de vleugels met een druk op de knop binnen een bepaald bereik plat te leggen. Bij een noodstop op hoge snelheid wordt de luchtremfunctie actief: de vleugelelementen voor en achter genereren dan een aerodynamisch vertragingseffect dat de remmen aanzienlijk ondersteunt.

Hightech aerodynamica

Het meest opvallende uiterlijke kenmerk van de nieuwe 911 GT3 RS is de achterspoiler met zwanenhalsophanging. De spoiler is in alle dimensies aanzienlijk gegroeid en bestaat uit een vaste hoofdvleugel en een bovenste, hydraulisch verstelbaar vleugelelement. Voor het eerst bij een productie-Porsche is de bovenrand van de achterspoiler hoger dan het dak. De neus van de 911 GT3 RS heeft geen voorspoiler meer, maar een zogenaamde front splitter die de over- en onderstromende lucht verdeelt. Sideblades geleiden de lucht gericht naar buiten. De ventilatie van de voorste wielkasten gaat via lamellen in de spatborden. Inkepingen achter de voorwielen in de stijl van de iconische 911 GT1 Le Mans-winnaar verminderen de dynamische druk in de wielkasten. Sideblades achter de inlaat zorgen ervoor dat de lucht naar de zijkant van de auto wordt geleid. De lucht uit de centraal geplaatste radiateur stroomt naar buiten door grote koelopeningen in de voorklep en wordt via de vinnen op het dak naar buiten geleid, wat zorgt voor lagere inlaattemperaturen aan de achterkant. De openingen in de achterschermen van de nieuwe 911 GT3 RS worden alleen gebruikt om de aerodynamica te verbeteren en niet om proceslucht aan te zuigen. De achterdiffusor van de RS komt van de 911 GT3 en is door Porsche licht aangepast.

Instelbaar onderstel

Ook de wielophanging heeft de nodige aerodynamische aandacht gekregen. Omdat de wielkasten van de nieuwe 911 GT3 RS onderhevig zijn aan krachtige luchtstromen, zijn de componenten van de vooras met dubbele draagarmen ontworpen met druppelvormige profielen. Dit verhoogt op topsnelheid de downforce op de vooras met zo’n 40 kilogram. Door de grotere spoorbreedte (29 millimeter breder dan de 911 GT3) zijn de voorasverbindingen met dubbele draagarmen navenant langer. Om ervoor te zorgen dat de balans tussen neerwaartse druk op de voor- en de achteras zelfs bij remmen vanaf hoge snelheden behouden blijft, hebben de onderstelingenieurs het duiken bij remmen aanzienlijk weten te verminderen. Porsche heeft daarnaast de rijhulpsystemen en de achterasbesturing nog dynamischer ingesteld.

De 911 GT3 RS heeft drie rijmodi: Normal, Sport en Track. In de Track-modus zijn de basisinstellingen individueel aan te passen, waaronder de uitgaande en ingaande demping van de voor- en de achteras. Ook het achterdifferentieel is via het stuur in te stellen. Dit gebeurt snel en intuïtief met een vorm van bediening die uit de autosport is geleend: op het stuur bevinden zich vier afzonderlijke draaiknoppen (PASM, PTV+, ESC/TC en rijmodi) en een knop voor het DRS. Tijdens het afstellen daarmee worden de aanpassingen overzichtelijk weergegeven op het instrumentenpaneel. De RS beschikt over het Track Screen dat Porsche ook al gebruikt bij de 911 GT3. Met een enkele druk op de knop tonen de digitale displays links en rechts van de toerenteller alleen essentiële informatie. Ook de schakelindicatoren links en rechts van de analoge toerenteller zijn overgenomen van de GT3.

Hoogtoerige zescilinder boxermotor

In vergelijking met de 911 GT3 heeft Porsche de 4,0-liter hoogtoerige atmosferische boxermotor verder geoptimaliseerd. De toename van het vermogen tot 386 kW (525 pk) wordt voornamelijk bereikt via nieuwe nokkenassen met gewijzigde nokkenprofielen. Het single-throttle inlaatsysteem en de starre klepaandrijving zijn ontleend aan de autosport. De zeventraps PDK-transmissie heeft een kortere totale overbrengingsverhouding dan de 911 GT3. Luchtinlaten op de bodem zorgen ervoor dat de transmissie zelfs bij veelvuldig gebruik op het circuit extreme belastingen kan weerstaan​. De 911 GT3 RS accelereert van 0 naar 100 km/u in 3,2 seconden en bereikt in de zevende versnelling een topsnelheid van 296 km/u. Op de vooras worden vaste aluminium monobloc remklauwen met elk zes zuigers en dikkere remschijven met een diameter van 408 mm gebruikt. Het optioneel verkrijgbare Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) heeft 410 mm schijven op de vooras en 390 mm schijven op de achteras. Porsche levert de nieuwe 911 GT3 RS standaard met gesmede lichtmetalen wielen met centrale vergrendeling met straatlegale sportbanden in de maat 275/35 R20 voor en 335/30 R21 achter.

Lichtgewicht constructies als basisprincipe

Intelligente lichtgewicht constructies behoren sinds de legendarische 911 Carrera RS 2.7 tot het basisprincipe van alle RS-modellen. Porsche heeft bij de nieuwe GT3 RS maatregelen doorgevoerd die hem weer lichter maken, zoals het uitgebreide gebruik van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP). Daardoor weegt de 911 GT3 RS ondanks veel grotere componenten maar 1.450 kilo (rijklaargewicht volgens DIN). De portieren, de voorschermen, het dak en de voorklep zijn gemaakt van CFRP. Ook in het interieur is dit lichtgewicht materiaal toegepast, bijvoorbeeld in de standaard gemonteerde racekuipstoelen.

Verkrijgbaar met Clubsport- en Weissach-pakket

Het interieur van de nieuwe GT-sportwagen wordt gepresenteerd in de typische RS-stijl met zwart leer, Racetex en zichtbare carbonafwerking. De 911 GT3 RS is zonder meerprijs verkrijgbaar met een Clubsport-pakket. Dit omvat onder meer een stalen rolbeugel, een brandblusser en een zespuntsgordel voor de bestuurder. Het optionele Weissach-pakket is aanzienlijk uitgebreider. De voorklep, het dak, delen van de achtervleugel en de bovenschaal van de buitenspiegels hebben dan een zichtbare carbonafwerking. De stabilisatorstangen voor en achter, de koppelstangen achter en een deel van de achteras zijn gemaakt van CFRP en dragen bij aan een verdere verbetering van de rijdynamiek. De rolbeugel van het Weissach-pakket is voor het eerst gemaakt van CFRP in plaats van staal. Dat bespaart ongeveer zes kilogram. Bij het Weissach-pakket horen ook de PDK-schakelpaddles met magneettechnologie uit de autosport. Schakelen is daardoor nog sportiever dankzij een nauwkeuriger drukpunt en een duidelijker waarneembare klik. Magnesium gesmede wielen zijn als optie verkrijgbaar bij het Weissach-pakket, waarmee acht kilogram gewicht valt te besparen.

De nieuwe 911 GT3 RS is per direct te bestellen en staat vanaf begin november bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs wordt binnenkort bekendgemaakt.

Exclusive Porsche Design Chronograph

Porsche’s eigen horlogefabriek in Solothurn (Zwitserland) heeft speciaal voor GT3 RS-kopers een nieuwe mechanische chronograaf ontworpen. De basis is een glasparelgestraalde kast van natuurlijk titanium of zwart titanium met een geschroefde kroon. Dankzij de flyback-functie kan de drager met een knopdruk de secondewijzer starten, stoppen en resetten. De chronograaf-drukknoppen, die zijn voorzien van ‘Start/Stop’- en ‘Next Lap’-lasergravures, laten zien dat het bij deze chronograaf niet alleen gaat over het aangeven van de tijd. Op de chronograaf zijn veel designkenmerken en materialen van de GT3 RS terug te vinden.