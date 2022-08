Aandeel Porsche – update per 1 september 2022 (koers actueel t/m 26-08-2022)

In verband met vakantie, de update enkele dagen eerder dan u wellicht zou verwachten. De oorlog is nog steeds gaande en zodoende het gesprek van de dag op de beurs. Waanzinnige prijzen op de energiemarkt en tel daarbij op de hoge inflatie en je hebt een snelkookpan met onzekerheden.

Kijken we naar de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche dan zien we het volgende;

De daggrafiek

Grafiek bovenin. De RSI staat op 44. De weg naar boven lijkt weer ingeslagen. Binnen de nog steeds dalende trend is een herstel tot een stand van 64 weer mogelijk. Let wel, dit valt allemaal binnen de dalende trend!

Het middenstuk. De lange termijn gemiddelden over 90 en 150 dagen, hier als vloeiende RODE en ORANJE lijnen BOVEN de koers, bevestigen nogmaals de voortdurende DALENDE trend. Zo stond hier te lezen in de voorgaande update van 1 augustus 2022. De tekst is nog steeds actueel dus geen reden om wijzigingen aan te brengen. Het MA-10 is dalend en het MA-30 heeft weer een korte termijn verkoopsignaal gegenereerd met de doorkruising met het MA-10.

Grafiek onderin. Het MACD is inmiddels gedaald tot onder de nullijn. Het verblijf boven de nullijn is van korte duur gebleken, iets wat past in de dalende trend waarbij aandelenbezit steeds minder waard wordt. Hoewel er volop ruimte is voor verdere daling acht ik de kans minder groot dat er nieuwe dieptepunten in de stand van het MACD zullen komen, wat wijst op een meer stabiele periode die voor ons ligt.

De weekgrafiek.

Op de weekgrafiek is het dalende trendkanaal duidelijk(er) zichtbaar.

Grafiek bovenin. De RSI heeft een waarde van 41 en is hiermee hoger dan de laatste bodem waarbij de koers kortstondig het dalende trendkanaal had verlaten. De daling is allerminst voorbij!

Grafiek midden. De lange termijn gemiddelden over 90 WEKEN en 150 WEKEN stijgen weliswaar maar zijn wel uit de koers. Het meest positieve scenario wat nu kan plaatsvinden is een zijwaarts verloop om het lange termijn gemiddelde hoog kan houden. Een verdere daling van de koers en daarmee een daling van de lange termijn gemiddelden zou het meest negatieve scenario zijn voor de komende tijd.

Grafiek onderin. Het MACD heeft een tussentijdse bodem gezet en de indicator vertoont een lichte stijging. Reden tot euforie kan ik echter niet ontdekken. Een verdere daling kan daarom niet worden uitgesloten.

Dat het niet allemaal kommer en kwel is op de beurs bewijst het aandeel Royal Dutch Shell, in de volksmond Koninklijke Olie. Die laat een superperformance zien!

DagGRAFIEK

Grafiek bovenin. De RSI laat een langdurige stijging te zien. Het niveau van 70 is al aangetikt wat winstpakkers weer kan aanwakkeren. Toch lijkt er nog ruimte voor een verdere stijging. Hoe anders ziet de grafiek van het aandeel Porsche er uit!

Grafiek midden. Wat meteen in het oog springt zijn de STIJGENDE rode lijnen, het lange termijn gemiddelde. Dit is de essentie van het beleggen! Zodra de lange termijn gemiddelden stijgen wordt er altijd winst gemaakt op aandelenbezit.

Grafiek onderin. Ook het MACD bevestigt de langdurige stijging met een verblijf boven de nullijn. Van afkoeling lijkt nog geen sprake!

De Weekgrafiek

Grafiek bovenin. De RSI staat op 62 op de weekgrafiek. Verdere ruimte naar boven lijkt beperkt maar is zeker wel aanwezig. KD1 € 31,38.

Grafiek midden. Veel om naar te kijken! Allereerst de corona-uitbraak waarbij de koers valt naar een niveau tot onder de € 10,– Op schrijverspunt.nl heb ik destijds verschillende koopadviezen gegeven op basis van het ultieme koopsignaalvan de RSI op een niveau van slechts 9! Een absoluut dieptepunt. Het koopsignaal werd gevold door een DUBBELE positieve divergentie in zowel de RSI alsook het MACD. Mensen die destijds de adviezen opgevolgd hebben mogen zich gelukkig prijzen met een RUIME VERDUBBELING van hun kapitaal! In 2,5 jaar een vlotte 180% rendement! Het kan! Het kan nog steeds! Met de juiste instrumenten zijn dergelijke droomrendementen nog steeds mogelijk, dat was gisteren zo, dat is vandaag zo en dat zal ook in de toekomst zo zijn!

Let ook op de stijgende RODE lijnen die de trend omkeer mooi in beeld brengt!

Een Fibonacci Retranchement heeft zijn voorspellende waarde geheel waar gemaakt!

Grafiek onderin. Vanaf December 2021 is het MACD al boven de nullijn. Geheel in lijn met de stijgende trend.

