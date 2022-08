GP elite Porsche Mobil 1 Supercup op Spa-Francorchamps

Lastige kwalificatie in de Belgische Ardennen



Een natte vrije training en een rode vlag in de kwalificatie maakten het lastig het juiste gevoel te krijgen in de auto’s. Het vertrouwen in de auto’s was nog niet voldoende om tot de limiet te gaan. Larry ten Voorde: “Niet helemaal het resultaat dat we gehoopt hadden. We gaan er hard aan werken met het team om die extra tienden te vinden. We gaan volle bak!” Daarnaast eindigde Huub van Eijndhoven zijn kwalificatie vroegtijdig na contact in zijn tweede push lap. Kortom, er was dus werk aan de winkel voor de race. De motivatie na de kwalificatie was hoog en het team deed er alles aan om met goede resultaten Spa-Francorchamps te verlaten!



Resultaten kwalificatie

P4 Larry

P14 Lucas

P16 Jesse

P18 Max

P19 Huub

P20 Daan

Kampioenschap strijd blijft open na P2 voor Larry op Spa-Francorchamps



Het was een uitdagend weekend op Spa-Francorchamps. Na regen in de vrije training en een rode vlag tijdens de kwalificatie moesten de rijders het in de race laten zien. Vanaf P4 wist Larry als snel een plekje te klimmen. Hij vond zijn ritme en begon het gat naar P2 te dichten. In de laatste ronde plaatste hij een aanval en zo kwam hij als tweede over de finish! Larry: “De pace was niet goed vandaag, maar we hebben het maximale eruit gehaald. Nu op naar Zandvoort!” In het middenveld waren er veel battles. Lucas Groeneveld wist twee plekken te winnen en finishte als 12e. Max van Splunteren zat vlak achter hem op P13. Hij wist vanaf P18 een mooie inhaalrace te maken. Ook Jesse van Kuijk was in gevecht: “Ik verloor wat plekken in de eerste ronde en had daarna veel gevechten.” Zo pakte hij de verloren plekken weer terug en eindigde hij als 16e. Op P20 volgde Daan van Kuijk: “Ik kon dit weekend niet goed overweg met de auto en werd er wederom vanaf gereden. Ik kon gelukkig nog wel finishen, maar de race was helaas gereden.” Ook voor Huub was het niet zijn weekend. Huub: “Ik had een prima start en kon wat plekken winnen. Daarna had ik op nieuwe banden een goede pace te pakken. Ik ging voor een inhaalactie en had contact. M’n stuur stond scheef en het was de race verder uitrijden. Snel vergeten en door naar Zandvoort!”





Volgende week is het zover; de Dutch Grand Prix! Een speciale race voor het hele team. Wij gaan strijden om het thuispubliek trots te maken en maximale punten mee te nemen naar de seizoensfinale op Monza!