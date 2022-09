Porsche klaar voor de start van F1-raceweekend op Circuit Zandvoort

Een spectaculair programma bomvol actie en Porsche-beleving!

Porsche schotelt bezoekers van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022 op CM.com Circuit Zandvoort een spectaculair programma bomvol actie en Porsche-beleving voor! Dat Porsche de keuze van échte racers is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat alle F1-coureurs zich zondag tijdens de Drivers Parade aan het publiek voorstellen vanuit twintig originele Rijkspolitie Porsches: de rijders staan in de diverse open versies die de Nederlandse Rijkspolitie tussen 1962 en 1996 heeft ingezet.

Omdat racen bij Porsche rotsvast in het DNA is verankerd, is de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022 een absolute must voor fans van het merk. Net als bij de oranje gekleurde editie van 2021, is Porsche daarom ook in het weekeinde van 2 tot en met 4 september prominent aanwezig op het duinencircuit.

Naast het optreden van de typisch Nederlandse Rijkspolitie Porsche tijdens de Drivers Parade, is er ook deze editie weer aandacht voor de rijke racehistorie van Porsche tijdens de High Speed Demo die voorafgaand aan de F1-race wordt verreden. Porsche Nederland heeft daarvoor een aantal spectaculaire racers bij elkaar gebracht die een aantal snelle rondes rijden. Daaronder de Porsche 911 GT3 Cup-versies van de 991 en 992 waarmee de Supercup werd en wordt gereden, een 991 GT2 RS Manthey Racing, de 935 uit 2018 ter ere van het 70-jarig bestaan van Porsche en een 991 GT3 R. Ook klassieke luchtgekoelde modellen zoals de 964 Cup en de 911 RSR IROC ontbreken niet. En natuurlijk is de iconische 911 Carrera RS 2.7 ‘ducktail’, die dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert, óók aanwezig op Zandvoort.



911 GT3 Cup





Porsche 911 GT3 Cup





991 GT2 RS Manthey Racing





911 Carrera RS 2.7 ‘ducktail’





de typisch Nederlandse Rijkspolitie Porsche





935 uit 2018 ter ere van het 70-jarig bestaan van Porsche



Oranje Boven, in de snelste merkencup ter wereld

Uiteraard is er komend weekeinde ook weer een hoofdrol weggelegd voor de Porsche Mobil 1 Supercup – de snelste merkencup ter wereld – in het voorprogramma van de Formule 1.

Met nog twee races te gaan is de strijd aan de kop van het klassement extreem spannend. De Nederlandse titelverdediger Larry ten Voorde (Team GP Elite) doet volop mee in de strijd in de merkenraceklasse. Hij was vorig weekeinde in Spa-Francorchamps de best geklasseerde deelnemer van het recordaantal Nederlanders dat aan de start verscheen.

Liefst tien landgenoten maken in Zandvoort met hun 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup deel uit van het internationale startveld. Let vooral op de inhaalacties van de door Porsche Centrum Amsterdam gesponsorde rookie Loek Hartog (21). In het Carrera Cup Deutschland kampioenschap maakt hij inmiddels grote kans vierde te worden en Loek begint zichzelf, met Team Ombra Racing, ook in de Supercup in de kijker te rijden. In de Porsche 911 GT3 Cup met startnummer 2, komt Rudy van Buren op de grid. Van Buren, die afgelopen week bekend maakte dat hij het team van Max Verstappen versterkt als “Simulator Test and Development Driver”, staat als 11e geklasseert in de Porsche Supercup.



Larry ten Voorde





Loek Hartog





Rudy van Buren





Tijden om naar uit te kijken

Vrijdag 2 september

12:30-13:30 – Formule 1, eerste vrije training

16:00-17:00 – Formule 1, tweede vrije training

17:30-18:15 – Porsche Mobil 1 Supercup, vrije training

Zaterdag 3 september

12:00-13:00 – Formule 1, derde vrije training

13:30-14:00 – Porsche Mobil 1 Supercup, kwalificatie

15:00-16:00 – Formule 1, kwalificatie

Zondag 4 september

12:05-12:40 – Porsche Mobil 1 Supercup, race

13:00-13:30 – Formula 1 Drivers Parade in Rijkspolitie Porsches

13:30-14:00 – Porsche High Speed Demo

15:00-17:00 – Formule 1, race