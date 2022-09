Porsche Mobil 1 Supercup draagt bij aan oranjefeest op CM.com Circuit Zandvoort

Na het enorme succes van de première vorig jaar kijken autosportliefhebbers al wekenlang uit naar de tweede editie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in zijn huidige vorm. Drie dagen lang worden er meer dan 100.000 bezoekers op CM.com Circuit Zandvoort verwacht. Die kunnen niet alleen genieten van de Formule 1, maar zeker ook van de Porsche Mobil 1 Supercup, die voor de tweede keer in zijn 30 jaar lange historie in de duinen in actie komt. Met tien Nederlandse rijders, aangevoerd door titelverdediger Larry ten Voorde, en het Nederlandse Team GP Elite, is de Porsche Mobil 1 Supercup dit weekeinde de klasse met de grootste Nederlandse inbreng en draagt daarmee bij aan het oranjefeest dat wordt verwacht.

Nederland neemt een belangrijke plaats in binnen de rijke racehistorie van Porsche, van de prestaties van Carel Godin de Beaufort en de racesuccessen van Ben Pon en Gijs van Lennep onder de vlag van Racing Team Holland, de overwinningen van Van Lennep in Le Mans en de Targa Florio en het Le Mans-succes van Van Merksteijn Motorsport by Equipe Verschuur met de Porsche RS Spyder, tot aan de Supercup-titels van recordwinnaar Patrick Huisman, Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde. Ook beleefde de beroemde Porsche-TAG-turbomotor, die goed was voor drie wereldtitels in de Formule 1, in 1983 op Zandvoort zijn racedebuut en werden de Formule 1-races om de Grote Prijs van Nederland in 1984 en 1985, respectievelijk door Alain Prost en Niki Lauda, met de Porsche-TAG-Formule 1-motor gewonnen.

Nederlandse Supercup-coureurs met politie-Porsches in F1-rijdersparade

Op zondag om 13.00 uur zullen de Nederlandse coureurs uit de Porsche Mobil 1 Supercup tijdens de officiële rijdersparade Formule 1-coureurs rondrijden met originele Porsches in politie-uitvoering. Een klein uur eerder, om 12.05 uur, start de Porsche Mobil 1 Supercup-race over 17 ronden, waarin tien Nederlandse rijders zullen proberen voor eigen publiek een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Larry ten Voorde eindigde afgelopen weekeinde op Spa-Francorchamps als tweede en is daarmee, met nog twee races te gaan, nog steeds in de titelstrijd. “Maar om tegen Dylan Pereira nog een kans te maken, moet ik dit weekeinde winnen”, weet hij. De Luxemburger won dit seizoen al drie keer en voert het klassement aan met 117 punten. De Duitser Laurin Heinrich, die vorig jaar op Zandvoort zijn eerste overwinning in de Porsche Supercup behaalde, staat met 105 punten op de tweede plaats, Larry ten Voorde staat derde met 102 punten.

Ten Voorde is de kopman van Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp, dat op Zandvoort zijn thuiswedstrijd heeft. “Voor ons als Nederlands team is het fantastisch dat we als enige Nederlandse team in de Supercup mogen racen en Zandvoort is natuurlijk bijzonder”, zegt Marc Schipper, die het team leidt. “We kunnen geen extra kaarten kopen, dus het is bijvoorbeeld niet zo dat we op Zandvoort meer gasten van sponsoren kunnen uitnodigen, maar wat wel een voordeel is, is het grote aantal Nederlandse fans, die Larry en onze andere rijders aanmoedigen. Dat geeft een enorme ‘boost’. De organisatie maakt er een prachtig evenement van, dat maakt het bijzonder. Voor de rest focussen wij ons gewoon op ons werk en de prestaties van de rijders, en dan maar hopen dat er een Nederlandse overwinning in zit!”

De tien Nederlandse rijders in de Porsche Mobil 1 Supercup op CM.com Circuit Zandvoort

Naast Larry ten Voorde komen dit weekeinde op CM.com Circuit Zandvoort ook de andere vaste rijders van Team GP Elite in de Porsche Mobil 1 Supercup in actie, te weten Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk en Max van Splunteren. Daarnaast rijdt, net als afgelopen weekeinde op het circuit van Spa-Francorchamps, Huub van Eijndhoven ook in Zandvoort voor het team. Het team Huber Racing komt in actie met Morris Schuring en Rudy van Buren, die eerder deze week werd gepresenteerd als de nieuwe simulator-coureur van het Formule 1-team van Red Bull. Supercup-routinier Jaap van Lagen rijdt voor het Franse team Martinet by Alméras en Loek Hartog, oud-kampioen uit de Porsche Carrera Cup Benelux, komt voor het Italiaanse Ombra Srl aan de start.

Zeker voor rijders die voornamelijk in het buitenland racen, zoals in de Porsche Mobil 1 Supercup, is een optreden in eigen land extra bijzonder. “Er komen heel veel familieleden, vrienden en gasten”, zegt GP Elite-rijder Daan van Kuijk. “Iedereen wil naar Zandvoort, ik heb ongelooflijk veel vragen gekregen om kaarten. Zelfs mensen die niet per se fan zijn, willen er gewoon bij zijn vanwege het evenement, zeker na vorig jaar. Gelukkig zorgt het team ook heel goed voor de zaken eromheen, mensen worden af en toe meegenomen voor korte rondleidingen, zodat wij als rijders dat niet allemaal zelf hoeven te doen. Tenslotte komen we in de eerste plaats om te racen, maar daar hebben de meeste mensen ook wel begrip voor.”

Daan van Kuijk: “Top tien blijft het doel”

“Vorig jaar werd ik in de laatste ronde ingehaald en daardoor werd ik elfde”, herinnert Daan van Kuijk zich de race op Zandvoort in 2021, “maar de top tien was mijn doel en is dat nog steeds. Het veld is wel sterker geworden, dus het halen van die doelstelling is er zeker niet makkelijker op geworden, maar we hebben op Zandvoort eerder dit jaar al gereden met de Porsche Carrera Cup Deutschland en dat ging voor het hele team goed, dus dat geeft vertrouwen voor komend weekeinde.” Zijn seizoensverloop in de Supercup beschrijft Van Kuijk als “lastig”. “Zelfs als je er qua snelheid goed bij zit, kan er nog steeds van alles gebeuren, soms ook door fouten van anderen. Maar we sluiten het seizoen af in Zandvoort en volgende week in Monza, twee mooie circuits, ik heb er zin in!”

Porsche Mobil 1 Supercup, Spa-Francorchamps 2022 Vorstart #27 Daan van Kuijk (NL, GP Elite) Porsche Mobil 1 Supercup, Spielberg 2022 #27 Daan van Kuijk (NL, GP Elite)

De vrije training wordt op vrijdag 2 september verreden van 17.30 tot 18.15 uur. Op zaterdag 3 september worden de posities in de startopstelling bepaald tijdens de kwalificatie van 13.30 tot 14.00 uur, de race over 17 ronden start op zondag 4 september om 12.05 uur.

De race is live te zien via Viaplay, Ziggo Racing en Eurosport en ook via de Formule 1-streamingwebsite f1tv.formula1.com.