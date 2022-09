64 najaarsrit op 9 oktober 2022. “Tussen Wei en Water”.

Wil je een goede tip? Pak je agenda en blokkeer 9 oktober voor deze schitterende najaarsrit.

Ontvangst

Op zondagochtend 9 oktober staan we vanaf 9 uur klaar om jou en je bijrijder te ontvangen bij Grenshotel de Jonckheer waar we van het lekkere ontbijtbuffet mogen genieten. Briefing om 10 uur waarna de eerste piloten van start gaan.

De route

Zoals de naam van de rit aangeeft, rij je constant tussen weides, velden en water. Neem zeker ook eens de tijd om te stoppen om bovenop de dijken te gaan kijken. Vertrek via de vredige polderbaantjes richting “bocht van Bath”. Over dezelfde baantjes ga je richting Yerseke waar je over de kade vlak langs de mosselschuiten richting Wemeldinge gaat. Als afwisseling een heerlijk stukje asfalt om de uitlaten proper te maken. Voorbij Wemeldinge passeer je één van de bekendste duikplaatsen van het Nationaal Park van de Oosterschelde richting Zeelandbrug waarna je de unieke lunchlocatie bereikt. Strek er zeker even de benen!

Na een lekkere lunch duik je opnieuw de polders is waar je over vlijmscherpe stuurweggetjes en langs pittoreske dorpjes enkele monumentale bouwwerken tegenkomt. Je blijft tussen weides, onder dijkjes en naast het water kronkelen om net over de grens in België na te praten over deze prachtige rit. Waarschijnlijk één van de leukste en mooiste routes doorheen deze regio. Op de eindlocatie is het ook mogelijk te dineren. Dit komt voor eigen rekening maar meldt het wel bij het inschrijven zodat we dit vooraf voor je kunnen reserveren.

Jouw bijdrage en inschrijving

Om deze mooie rit mogelijk te maken vragen wij een bijdrage van € 175 per equipe (Porsche en twee personen). Heb je meer passagiers? Dan vragen we een extra bijdrage van € 50 pp.

Lijkt het je tof om deze mooie rit met andere Porscheliefhebbers te rijden? Schrijf je hier in. Wij hopen van harte je op 9 oktober welkom te mogen heten.

Namens de evenementencommissie: Laura Berkien, Maurice Godschalk en Pieter Lys.