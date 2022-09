Ten Voorde zorgt voor Nederlands top-drie-succes in Porsche Mobil 1 Supercup op Zandvoort

Al ruim voor de Formule 1-race hadden de ruim 100.000 toeschouwers op CM.com Circuit Zandvoort op zondag genoeg om van te genieten tijdens de wedstrijd van de Porsche Mobil 1 Supercup. Soms met drie auto’s naast elkaar raceten de coureurs met de 510 pk sterke Porsche 911 GT3 Cup door de duinen en maakten er een geweldig schouwspel van. Morris Schuring, uitkomend voor Huber Racing, kwam achter de Franse winnaar Marvin Klein als tweede over de eindstreep, maar verloor uiteindelijk zijn positie vanwege een tijdstraf van vijf seconden, omdat zijn auto bij de start niet geheel correct in zijn startbox stond. Zo klom Larry ten Voorde, kopman van Team GP Elite, op naar de derde plaats in de uitslag en hield daarmee de titelstrijd open.

Kort voor het raceweekeinde op Zandvoort werd het aantal Nederlandse deelnemers zelfs uitgebreid van tien naar elf, omdat Michael Verhagen, die er een week eerder op het circuit van Spa-Francorchamps als gastrijder al bij was en nu een last-minute-deal maakte met het team CLRT van Côme Lédogar, zodat hij ook aan zijn thuisrace kon deelnemen. In de vrije training op vrijdag wisselden tal van rijders elkaar af aan de kop van het klassement, maar uiteindelijk was het de Deen Bastiaan Buus, uitkomend voor het Oostenrijkse BWT Lechner Racing, die met 1:37,827 minuten bovenaan eindigde. Daarachter volgde zijn teamgenoot Dylan Pereira, de leider in de tussenstand, en Morris Schuring (Huber Racing) als best geklasseerde Nederlander. Max van Splunteren (Team GP Elite), Rudy van Buren (Huber Racing) en Jaap van Lagen (Martinet by Alméras) werden op de plaatsen zes tot en met acht geklasseerd. Team GP Elite-rijders Jesse van Kuijk (twaalfde), Larry ten Voorde (14e) en Huub van Eindhoven eindigden ook in de eerste helft van het tableau, daarachter stonden Loek Hartog (Ombra Srl, 17e), Daan van Kuijk (GP Elite, 18e), Lucas Groeneveld (GP Elite, 22e) en Michael Verhagen (26e).

In de kwalificatie op zaterdag reed Dylan Pereira met 1:36,862 minuten de snelste tijd, maar naderhand kreeg hij van de sportcommissarissen een ‘gridstraf’ van drie plaatsen opgelegd vanwege het veroorzaken van een aanrijding met de Italiaan Simone Iaquinta. Daardoor startte Pereira als vierde en erfde de Fransman Marvin Klein de pole-position. Klein vertrok voor de eerste maal in zijn carrière vanaf de beste startplaats. Jaap van Lagen was als derde de best geplaatste Nederlander op de grid. Morris Schuring, Larry ten Voorde en Loek Hartog kwalificeerden zich op de plaatsen vijf tot en met zeven. Op de posities twaalf tot en met 15 volgde een kwartet Nederlanders, bestaande uit Huub van Eijndhoven, Rudy van Buren, Max van Splunteren en Lucas Groeneveld. Van Eijndhoven had echter nog een ‘gridstraf’ van drie plaatsen tegoed vanwege een incident van vorige week in België, zodat Van Buren als twaalfde startte, voor Van Splunteren, Groeneveld en Van Eijndhoven. Jesse van Kuijk was 17e, Daan van Kuijk 18e en Michael Verhagen 20e.

Inzet Jaap van Lagen na sterke start niet beloond

Toegejuicht door de enorme mensenmassa met rode, witte en blauwe vlaggen begonnen de 32 rijders op zondag iets na het middaguur aan de opwarmronde. Bij de start van de race nam Marvin Klein vanaf de pole-position de leiding, terwijl Jaap van Lagen met een sterke manoeuvre doorschoof naar de tweede plaats ten koste van Bastian Buus. Daarachter zette Larry ten Voorde Morris Schuring onder druk in de strijd om de vierde plaats, maar Schuring verdedigde zijn plek met verve. Verderop in het veld ging de Oostenrijker Sager in de rondte, maar kon zijn race voortzetten. In de tweede ronde ging het mis in de Tarzanbocht: de Brit Harry King verremde zich volledig en raakte de auto van Jaap van Lagen, die daarbij flink beschadigd raakte. Voor King was de wedstrijd ten einde, terwijl de diverse onderdelen die van Van Lagens auto kwamen, voor de wedstrijdleiding aanleiding was de safety-car de baan op te sturen. Aan het eind van de derde ronde reed Van Lagen de pits in, waarmee ook voor hem zijn thuisrace tot een voortijdig einde kwam. Klein leidde voor Schuring, Ten Voorde, Buus en Pereira, die na een matige start toch weer was opgeklommen. Loek Hartog reed op de zevende plaats, Rudy van Buren was tiende.

In de zesde ronde werd de race weer vrijgegeven, waarna Pereira zonder teveel plichtplegingen zijn teamgenoot Buus inhaalde en daarmee vierde was. Een ronde later ging het mis voor Michael Verhagen, die in de Gerlachbocht de controle over zijn Porsche verloor en naast de baan belandde. Dat was de aanleiding voor de tweede interventie van de safety-car. De herstart volgde in de tiende ronde, waarna Larry ten Voorde bij het ingaan van de Tarzanbocht een inhaalpoging op Morris Schuring startte in de strijd om de tweede plaats. Bij het uitkomen van de bocht ging Ten Voorde even wijd, waardoor zijn grootste concurrent Pereira hem voorbij kon steken en Ten Voorde op de vierde plaats reed. Verderop in het veld waren Loek Hartog en Rudy van Buren in mooie duels met meerdere positiewisselingen verwikkeld.

Klein wint, Ten Voorde in top drie, vier Nederlanders in top tien

In de 13e ronde kwam het bovenop de Hunserug tot een zeer onfortuinlijke situatie. De Duitser Sebastian Freymuth raakte de auto van de Brit Aaron Mason, die ging vervolgens in de rondte en raakte uitgerekend de Porsche van zijn Franse teamgenoot Stéphane Denoual, die geen kant op kon. De twee Porsches van Mason en Denoual strandden ter plekke, de rijders konden ongedeerd uitstappen. Dat leidde wederom tot een interventie van de safety-car en omdat er nog slechts vijf minuten beschikbaar waren, en het direct duidelijk was dat de berging langer zou gaan duren, werd uiteindelijk besloten de race niet meer te hervatten. Daarmee behaalde Marvin Klein zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup.

Morris Schuring was aanvankelijk als tweede gefinisht, maar viel uiteindelijk terug naar de achtste plaats in de uitslag als gevolg van een tijdstraf van vijf seconden, omdat na de race werd vastgesteld dat zijn auto bij de start niet geheel correct in de startbox had gestaan. Daardoor eindigde Dylan Pereira als tweede en vergrootte daarmee zijn voorsprong als leider in de tussenstand van het kampioenschap. Larry ten Voorde werd als derde geklasseerd, terwijl ook Loek Hartog als zesde, Schuring zoals gemeld als achtste en Rudy van Buren als tiende in de top tien reden. Punten waren er ook voor Max van Splunteren (elfde), Lucas Groeneveld (13e) en Daan van Kuijk (14e). Huub van Eijndhoven sloot de race als 16e af, één plaats voor Jesse van Kuijk.

Het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing had aan de derde plaats van Dylan Pereira en de vijfde plaats van Bastiaan Buus genoeg om met nog een race te gaan op Zandvoort al de titel in het teamklassement van de Porsche Mobil 1 Supercup veilig te stellen. In het rijderskampioenschap is de strijd echter nog open. Volgende week wordt de afsluitende race verreden op het Autodromo Nazionale Monza, waar het duel tussen Dylan Pereira en Larry ten Voorde zijn beslissing vindt. Ook Laurin Heinrich heeft nog titelkansen.