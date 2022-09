Een kamer met uitzicht

Ben je liefhebber van buitenlucht en kamperen? Met de nieuwe daktent van Porsche Tequipment kan je zelfs bovenop je Porsche slapen. Dit praktische, avontuurlijke onderdeel verandert je sportwagen in een hotel voor natuurliefhebbers.

Deze exclusieve hardcase, ontwikkeld door het Weissach Development Centre, in samenwerking met Studio F.A. Porsche in Zell am See, ziet er tof uit en biedt redelijk comfort. Het kan worden geplaatst op de daksystemen van de Porsches 911, Macan, Cayenne, Panamera en Taycan. Zowel op auto’s met als zonder dakrails. (Cabrio’s en bijzondere modellen uitgezonderd.) Het is echt een kamer met uitzicht, met twee ramen aan de zijkant en een dakraam. Het is geschikt voor alle weersomstandigheden en voor twee personen. Vanaf november beschikbaar bij je Porsche Centrum, reken op een prijs van om en nabij de € 5.000 .

Nou, dat ziet er best fraai uit. De afmetingen zijn 210 x 130 cm, geen king size bed, maar toch, en je ligt comfortabel op een polyfoam matras. Beide ramen kunnen open en zijn voorzien van horregaas.

Makkelijk op te zetten

Kampeerders weten het. Aangekomen op de kampeerplek wordt in de gaten gehouden hoe snel je de tent hebt opgezet. Geen probleem. Open de sloten aan de buitenkant, til de hardcase met behulp van twee gastelescopen op. Het vloerpaneel wordt dan uitgevouwen, breng deze omhoog met de vier tentstokken en klaar is Kees.

Leverbaar in zwart/licht grijs en zwart/donkergrijs met een matzwart Porschelogo ziet het er ook nog eens gelikt uit.

Foto’s en bron: Porsche Newsroom