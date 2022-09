Showdown in Monza: finale Porsche Mobil 1 Supercup

Een passender omgeving is nauwelijks denkbaar: op het eerbiedwaardige Autodromo Nazionale Monza, een plaats die een unieke racehistorie uitademt, vindt dit weekeinde de finale van de Porsche Mobil 1 Supercup plaats. Met de Luxemburger Dylan Pereira, onze landgenoot Larry ten Voorde en de Duitser Laurin Heinrich maken nog drie rijders kans op de titel in het rijdersklassement. Pereira heeft een ruime voorsprong en daarmee de beste kansen, maar Larry ten Voorde is vastbesloten zijn succesreeks in Monza voort te zetten. “En wat dat dan betekent voor de punten zien we later wel”, zegt de kopman van Team GP Elite, nuchter als altijd.

“Ik heb er ongelooflijk veel zin in”, zegt Ten Voorde, sprekend over het achtste en laatste raceweekeinde van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup. “Monza is een supergaaf circuit, heel mooi en heel snel. Ik rijd er altijd graag en het gaat er voor mij ook altijd goed: van de acht races die ik op Monza gereden heb, in de Supercup en de Duitse Carrera Cup, heb ik er zeven gewonnen! Ook het testen op Monza in de voorbereiding verliep goed, we hebben een goede afstelling om mee te beginnen en de baan ligt me, dus ik ga er met een goed gevoel naartoe.”

Ten Voorde: “Het doel is gewoon om dit weekeinde alles te winnen”

Ten Voorde vervolgt: “We hebben best een uitdagend seizoen gehad, waarin we er soms qua snelheid ten opzichte van de concurrentie niet helemaal bij zaten, maar soms ook gewoon pech hadden, zoals op de Red Bull Ring, waar ik van de baan gereden werd. Ik heb nu 18 punten achterstand (op Dylan Pereira, red.), dat is natuurlijk heel veel, maar ik kijk dit weekeinde niet zozeer naar de punten. Mijn doel is veel meer om de snelste te zijn, laten zien dat we de sterkste zijn met het hele team en de dominante snelheid hebben die we de afgelopen jaren hebben laten zien. Het doel is gewoon om dit weekeinde alles te winnen, en wat er dan uit komt met punten en zo, dat heb ik niet in de hand.”

Larry ten Voorde is een van de negen Nederlandse rijders die dit weekeinde in de Porsche Mobil 1 Supercup op Monza aan de start staan. Ook namens Team GP Elite komen Lucas Groeneveld, Jesse en Daan van Kuijk en Max van Splunteren in actie. Rudy van Buren en Morris Schuring rijden voor Huber Racing, Jaap van Lagen voor Martinet by Alméras en Loek Hartog voor Ombra Srl. Voor het team van Loek Hartog is het optreden op Monza daarmee een thuiswedstrijd. Voor Hartog gaat het, evenals voor Morris Schuring, nog om de positie in de eindstand van het rookie-klassement, achter de Deen Bastian Buus, die hier al zeker is van de titel. Team GP Elite strijdt nog met Huber Racing om de tweede plaats in het teamkampioenschap achter BWT Lechner Racing.

Jesse van Kuijk: “Top tien zou mooi zijn”

Ook Jesse van Kuijk hoopt erop, het seizoen op Monza met een goed resultaat te kunnen afsluiten. “De afgelopen twee weekenden waren qua resultaat matig, dus een klassering in de top tien is wel het doel en misschien een uitschieter richting de vijfde plaats. Dan ben ik supertevreden, maar bij de beste tien zou al mooi zijn”, zegt de rijder van Team GP Elite, die uitkomt met het startnummer 26. “En wellicht dat we Larry nog een beetje kunnen helpen, bijvoorbeeld in de kwalificatie met een slipstream, hoewel hij daar helemaal niet zo’n liefhebber van is.”

Het rijden in de slipstream is iets wat ook de rijders van Team GP Elite enigszins hebben geoefend op de simulator. “Wat een slipstream precies doet qua snelheid, dat is bij Assetto Corsa, wat wij gebruiken, niet heel realistisch, maar bijvoorbeeld wel qua positionering: waar stuur je uit, dus wanneer laat je de rijder achter je gaan, en kan je daar dan zelf achter duiken om ook weer een voordeel te hebben”, vertelt Van Kuijk. “Bijvoorbeeld voor de Parabolica is een punt waar je kunt wisselen. Maar je moet je ook weer niet teveel gaan focussen op die slipstreams.”

“Het liefst met Porsches”

Terugkijkend op het nu bijna afgelopen seizoen zegt Van Kuijk: “Met de weekenden in Frankrijk en Oostenrijk was ik best tevreden, beide keren in de top tien, maar ik constateer wel dat het verschil tussen de Supercup en de Duitse Carrera Cup nog best groot is. In de Duitse cup kan ik soms top vijf rijden, dat lukt in de Supercup nog niet zo. In de Supercup is het rubber van de banden dat de Formule 1 en Formule 2 neerleggen een factor, dat kunnen we niet testen, dus dat maakt het vinden van de juiste balans best lastig.” Over zijn toekomstplannen is de rijder nog niet zeker: “Ik weet nog niet of ik door wil met cupracen, of dat ik de overstap maak richting GT’s. Maar wat het ook wordt, wel het liefst met Porsches natuurlijk!”

Het raceweekeinde op Monza start met de vrije training op vrijdag 9 september van 11.35 tot 12.20 uur. De kwalificatie wordt op zaterdag van 14.30 tot 15.00 uur verreden, de race op zondag gaat over 15 ronden en start om 11.50 uur. De wedstrijd is live te zien via Ziggo (met voorbeschouwing), Viaplay, Eurosport en de Formule 1-streamingwebsite f1tv.formula1.com.