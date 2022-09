Porsche Supercup seizoen afgesloten met tweede plaats voor Larry ten Voorde

Het Porsche Mobil 1 Supercup seizoen zit er officieel op!

Het was een uitdagende race met volop close battles door het hele veld. Vanaf de 6 plaats had Larry ten Voorde een goede start. Hij wist naar P4 te rijden en had vrijwel de hele race spannende gevechten met Dylan Pereira. Door een tijdstraf van Pereira finishte Larry uiteindelijk als 3e. Na de race kreeg ook Harry King een tijdstraf, waardoor Larry doorschoof naar de 2e plaats. Hiermee eindigt hij als tweede in het kampioenschap.



Niet de gewenste prolongatie van zijn titel, maar toch kijkt hij met een nuchtere blik terug. Larry: “Wat een jaar is het geweest. We hebben alles eruit gehaald wat we konden doen. In bocht 1 werd ik na een hele goede start helaas geraakt waardoor ik momentum verloor. Daarna kwam ik in een situatie in bocht 3, verloor een plek, maar gelukkig goed door gevochten. Ik kijk met een opgeheven hoofd terug op het seizoen en heb er alles uitgehaald. Ik heb heel veel geleerd; een paar keer echt onderuit gegaan, maar ook wel weer opgestaan. Dit is topsport en ik geef nooit op!” Achter hem waren in de rest van het veld ook constant gevechten. Lucas volgde op P13, met Jesse van Kuijk niet ver achter hem op P16. Jesse: “De hele race was een groot gevecht op de baan, met veel contact. De start was goed. Daarna heb ik helaas te veel plekken verloren.” Max van Splunteren en Daan van Kuijk hadden ook geen ideale afsluiting van het seizoen. Na contact viel Max terug naar de laatste plek, uiteindelijk wist hij zich nog terug te vechten, maar P21 was het maximaal haalbare. Daan kon de race helaas niet uitrijden.

Dank aan alle sponsoren, partners en fans voor jullie steun dit seizoen! Onze focus gaat nu naar de Porsche Carrera Cup Duitsland voor de laatste 2 ronden. Hierin is nog alles mogelijk en we blijven vechten! Never give up!