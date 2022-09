De 2022 editie Puur Porsche Treffen

Sommigen van jullie hebben het misschien al elders voorbij zien komen. De 2022 editie van het PUUR Porsche Treffen is deze zondag 18 september op de bekende locatie Aquabest in Best bij Eindhoven, en staat weer volledig in het teken van ons favoriete merk Porsche.

Dit treffen trekt jaarlijks een kleine 2.000 Porsches met hun eigenaren en andere geïnteresseerden naar dit mooie recreatiepark voor een meeting aan de waterkant.

Daarbij zullen verschillenden standhouders met interessante producten aanwezig zijn. Maar ook diverse in Porsche gespecialiseerde garages en specialisten zijn er met prachtige Porsches aanwezig. Bij de Sunrise Beachclub kunt u heerlijk eten, drinken en ontspannen op het moderne terras, of je pakt wat lekkers bij een van de foodwagen/stands

Tickets verkrijgbaar via https://puurpm.nl/

Betaal ik per auto of per persoon?

De toegang bedraagt € 10,- per geparkeerde auto, ongeacht het aantal inzittenden.

Ben ik ook zonder Porsche welkom?

Jazeker. De toegang bedraagt €10,- per geparkeerde auto, ongeacht het aantal inzittenden.

Voor de overige merken is een aparte parkeerplaats gereserveerd.

Te voet of per fiets bent u natuurlijk ook welkom. Het is echter niet toegestaan uw fiets mee te nemen het evenemententerrein op.

Waar moet ik precies zijn?

Het evenement wordt gehouden op het terrein van Aquabest, in Best nabij Eindhoven. Het adres is Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best.

Bij aankomst kunt u de borden volgen

Wij van vierenzestig.nl gaan natuurlijk ook dus hopelijk zien wij je daar, tot zondag!