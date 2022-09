Puur Porsche treffen 2022 “watergekoeld”

Ook dit jaar weer organiseerde het magazine Puur het jaarlijkse Puur Porsche Treffen aan de waterkant van recreatiepark Aquabest. Schijnbaar was het water niveau in het meertje niet hoog genoeg en werden ook de bezoekers aan de oevers af en toe getrakteerd op een verkoelende extra bak water uit de hemel. Ondanks dit minder zomerse weer trok het evenement toch nog zo’n duizend Porsche enthousiastelingen, liefhebbers en spotters van jong tot oud en van heinde en verre. En ook dit jaar waren er weer Porsche vrienden uit Duitsland en België.

Meer dan zeshonderd Porsche eigenaren hadden hun geliefde Porsche toch uit de garage gehaald om bij dit jaarlijkse Puur event aanwezig te kunnen zijn en om hun passie te delen met anderen Porsche liefhebbers.

Op het uitgestreken, deels glooiende veld rondom het meer konden de aanwezigen hun eigen geliefde Porsche parkeren om vervolgens de ogen de kost geven aan een hele grote diversiteit Porsches van jong tot heel oud, van klassiek tot modern, van origineel tot customised. Naast de vele Porsches uit privébezit waren er ook een heel aantal aanwezig uit van een heel ander circuit. En best wel wat bijzondere modellen.

Zo had de Puur organisatie bij haar eigen stand naast een gloednieuwe 718 Cayman GT4 RS, een unieke selectie Porsches van de Rijkspolitie staan. Deze Politie Porsches, uit de prive collectie van Mark Wegh van Porsche Centrum Gelderland, hadden een aantal weken geleden nog de Formule 1 coureurs over het circuit van Zandvoort gereden tijdens de Drivers Parade van de Grand Prix. De namen van welke F1 coureur in welke unieke Politie Porsche meereed stonden er nog op de auto’s. Een van de twee Porsche 918 Spyders welke voor dat evenement ook speciaal gehuld waren in Rijkspolitie-trim, was ook hier te bewonderen en deze kreeg uiteraard ook zeer veel bekijks.

Ook Porsche Centrum Eindhoven was aanwezig op dit event met een handige marquee waar de bezoekers af en toe konden schuilen en zij hadden naast een DJ ook een paar bijzonder mooie Porsche exemplaren meegenomen, waaronder een 911 GT2 RS Manthey-Racing uitvoering en een Porsche 911 Speedster. Wie de Porsche24 app op telefoon had staan en Porsche Centrum Eindhoven als dealer had geselecteerd kon de (niet meer verkrijgbare en veel gevraagde) Tour of Legends routebox als nog bemachtigen. Wij verloten deze collector item Tour of Legends box onder de deelnemers van de 64 najaarsrit van 9 oktober

Iets verder stond de onafhankelijk Porsche specialist Johan van der Gugten met zijn team. Je werd er gastvrij ontvangen in een grote tent. Een bezoek aan van der Gugten is altijd meer dan de moeite waard, zoals ook dit jaar weer het geval was. Johan had er een 718 Spyder staan, de Cayman GCR 3900S een geweldig mooie Porsche 944 Turbo S en voor de tent stond een licht blauwe 964 Carrera omgebouwd (met originele platen) naar een 964 wide body!

Ook het team van Triple & Crown was aanwezig met hun racetrailer en een aantal Porsches waaronder een supermooie klassieke zilvergrijze Porsche 911 uit 1965, een 911 Cabrio 3.8 turbo S en 2 in race kleding uitgedoste Cayman modellen waar het team zelf geregeld op het circuit prijzen mee in wint.

Momenteel is Triple & Crown druk bezig met de voorbereidingen voor een eigen Racing School, met de verschillende Racing Experiences.

Natuurlijk waren er meer standhouders aanwezig, zoals bijvoorbeeld de velgen specialist “Straalbedrijf Bakker” uit Ede.

Ook Premium Classics uit Boxstel stonden er met een fantastisch mooie Porsche 911 996 Twin Turbo, een 996 4S en een GT3. Maar ook met een Cayman Black Edition en een rode 997 Carrera.

Van al de aanwezige schoonheden is mogelijke een van de speciaalste porsche 911 die aan bezig was op Best de meeste mensen toch helaas ontgaan. Het was deze zeer exclusieve 911 Carrera 4S – Belgian Legend Edition ter ere van Jacky Ickx, de nu 77-jarige legendarische Belgische autocoureur die onder andere in 1968 voor Ferrari uitkwam in de Formule 1 en daar vele races won maar ook de 24 uur van Le Mans, Parijs Dakar op zijn naam wist te schrijven. (wij schreven al eerder over deze special Jacky Ickxx Edition).

Deze toch zeer subtiele auto, in de zogenaamde X Blue-kleur welke geïnspireerd is door een van de beroemde helmen van Jacky Ickx, heeft een aantal zeer speciale details waaronder de handtekening van Jacky in de ledere middenconsole en het fraai uitgevoerde stiksel met afstekende witte X-jes over het dashboard. Een zeer mooie auto die eer doet aan de racelegende.

Aan het einde van de middag werden we nog getrakteerd op een langdurige douche (om het woord stortbuien niet te gebruiken), voor mij een mooi moment om deze dag af te sluiten.

Ik wil graag Puur Porsche Magazine bedankt voor toch een zeer geslaagde dag. Tot de volgende keer en hopelijk dan met beter weer.

Foto’s video Jos Berkien en Alain Feld ©64