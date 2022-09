GP Elite feliciteert Huber Laurin Heinrich met de PCCD kampioenschap titel. 

Intense strijd in Porsche Carrera Cup Duitsland



Op een zonnige Sachsenring was de kwalificatie. Veel verkeer maakte het lastig om een snelle ronde neer te zetten. Larry ten Voorde wist meerdere push laps neer te zetten, maar kon geen plek op de eerste startrij pakken. Huub van Eijndhoven wist na een set-up verandering goed op snelheid te komen. Zo pakte hij P10. Daan van Kuijk en Lucas Groeneveld volgde op P16 en P19. Voor Jesse van Kuijk zorgde een fout op de 1e set banden ervoor dat hij niet het vertrouwen had op zijn tweede set. Hierdoor startte hij vanaf P23.





Vanaf het moment dat de lichten uitgingen zat race 1 vol spannende battles. Larry was erg sterk en klom al snel naar P2. Na de tweede safety car herstart ging hij het gevecht om P1 aan met Laurin Heinrich. Uiteindelijk kwam hij als eerste over de streep. Een straf na de race zorgde ervoor dat hij als 5eclassificeerde. Larry: “De straf neemt niet weg dat we alles hebben gegeven. We hadden misschien niet de beste snelheid maar konden toch nog een poging doen P1 te pakken. We houden het hoofd omhoog en blijven strijden tot de laatste race. Never give up!” Bij de Rookies was Huub de snelste. Als 6e overall kwam hij over de finish. Huub: “Race 1 was lekker chaotisch. Ik ben de openingsfase goed doorgekomen en schoof door naar P7. Bij de tweede safety car herstart kon ik in bocht 1 buitenom P6 pakken. Uiteindelijk finishte ik op 0,3 seconden van P5.” Ook Daan pakte meerdere plekken en klom naar P12. Daan: “Ik won in de race wat plekken door rijders die spinde. Ik had nog een momentje met Lucas en finishte op P12. Qua resultaat vanaf P17 niet verkeerd, maar qua snelheid is er nog meer te halen.” Jesse wist zijn mindere kwalificatie deels goed te maken in de race. Hij kwam als 16e over de streep. Lucas had een goede pace en wist zichzelf goed naar voren te vechten. Na contact met Daan spinde hij en viel hij terug naar P22.

Strijd om Rookie kampioenschap blijft spannend met podium voor Huub



De tweede race van dit weekend was uitdagend. Larry startte opnieuw vanaf P4. Hij werd gelijk onder druk gezet en wist zich goed te verdedigen. Tegen het einde van de race vond hij de aansluiting met de top 3, maar het lukte niet meer een aanval te plaatsen. Hierdoor was het puntenverschil met Laurin Heinrich te groot om in de laatste twee races nog goed te maken. Larry: “We hebben er alles aan gedaan om het kampioenschap in leven te houden voor Hockenheim maar het geluk was niet altijd aan onze kant. Gefeliciteerd aan Huber Racing en Laurin Heinrich. Ik heb dit jaar veel geleerd. Soms heb je momenten dat de resultaten tegen zitten, maar hier komen wij weer sterker van terug. We gaan met opgeheven hoofd naar het laatste raceweekend om te strijden voor de overwinning.” Huub kon zijn pace van race 1 niet doorzetten in race 2. Toch bleef hij pushen en hij pakte zo P3 op het Rookie podium (P10 overall). Huub: “We hadden voor race 2 wat dingetjes veranderd om de achterkant beter te maken, maar het pakte helaas niet goed uit. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Vorig jaar was de snelheid in Hockenheim goed. Het kampioenschap ligt nog open, dus we gaan er alles aan doen om die binnen te slepen!” Jesse en Daan maakten allebei een inhaalslag en klommen naar P12 en P14. Lucas moest zijn race helaas vroegtijdig eindigen.



Namens het hele team van GP Elite feliciteren wij Huber Racing en Laurin Heinrich met de titel.



21 – 23 oktober gaan wij naar de Hockenheimring voor het laatste Porsche Carrera Cup Duitsland raceweekend van dit seizoen. Met Huub nog in de race om het Rookie kampioenschap blijven wij alles geven tot de laatste ronde!

Result race 14, Porsche Carrera Cup Deutschland

1. Laurin Heinrich (Germany/SSR Huber Racing)

2. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

3. Lorcan Hanafin (United Kingdom/Fach Auto Tech)

4. Larry ten Voorde (Netherlands/Team GP Elite)

5. Loek Hartog (Netherlands/Black Falcon)

6. Bastian Buus (Denmark/Allied-Racing)

7. Morris Schuring (Netherlands/SSR Huber Racing)

8. Rudy van Buren (Netherlands/Huber Racing)

9. Alexander Tauscher (Germany/Allied-Racing)

10. Huub van Eijndhoven (Netherlands/GP Elite)

Full race results

https://motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/pccd-2022-results

Points standings after 14 of 16 races

Drivers’ classification

1. Laurin Heinrich (Germany/SSR Huber Racing), 268 points

2. Larry ten Voorde (Netherlands/Team GP Elite), 216 points

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 211 points

Rookie classification

1. Lorcan Hanafin (United Kingdom/Fach Auto Tech), 264 points

2. Huub van Eijndhoven (Netherlands/GP Elite), 255 points

3. Alexander Fach (Switzerland/Fach Auto Tech), 194 points

ProAm classification

1. Jan-Erik Slooten (Germany/IronForce Racing by Phoenix), 270 points

2. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 254 points

3. Georgi Donchev (Bulgaria/Huber Racing), 186 points

Team classification

1. SSR Huber Racing, 437 points

2. Team GP Elite, 323 points

3. Allied-Racing, 251 points