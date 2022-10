Iryna Kauk wordt de nieuwe CEO van Porsche Centraal-en Oost-Europa

Met ingang van 1 februari 2023 wordt Iryna Kauk de nieuwe CEO van Porsche Centraal-en Oost-Europa. Momenteel is zij de CFO van Porsche Lifestyle GmbH & CO. KG. Zij volgt Michaël Müller op, die na een succesvolle carrière van 20 jaar Porsche verlaat om nieuwe uitdagingen na te streven.

Internationaal expert op het gebied van Finance en Sales

Haar huidige positie heeft zij sinds 2020. Tussen 2017 en 2019 was zij financieel directeur bij Porsche Rusland en Porsche Centrum Moskou. Daarvoor werkte zij als financieel adviseur in de markt van investeringsfondsen, onroerend goed, vaste activa en zekerheden.

Haar voorganger Michaël Müller werkt sinds 2018 als CEO voor deze regio en draagt zijn taken per 1 januari 2023 tijdelijk over aan Steffen Fleck. Die het zal waarnemen tot Kauk het overneemt.

Porsche Central and Eastern Europe, zoals de officiële naam luidt, heeft zijn basis in Praag en is volledig eigendom van Porsche AG. Opgericht in 2008, heeft PCEE vandaag de dag 25 markten onder zijn vleugels. Van Kroatië tot Israël en Turkije.

