De GT4RS – Van stoere tiener naar volwassen krachtpatser

Op een mooie zonnige dag staat de GT4RS mij al op te wachten bij Porsche. Het belooft een droge week te worden hetgeen met de GT4RS prettig is. Toen ik eerder dit jaar de demo uit Stuttgart al mee op pad mocht nemen hield het weer niet over en dan is het alle hens aan dek om de auto te beteugelen wanneer je iets van de potentie wilt ervaren. In dit artikel nemen we je mee op de reis van de GT4 die tot deze ultieme rijdersauto evolueerde en met recht de naam GT4RS draagt.

In 2015 introduceerde Porsche de Cayman GT4. De GT4 raceklasse is naast de GT3 klasse in de jaren ervoor nieuw leven ingeblazen en vanuit de autosport kwam de roep om een passende auto voor deze klasse. De GT4 werd dan ook als Cup versie geïntroduceerd om aan het reglement te voldoen. Gelijktijdig werd de wegeditie gepresenteerd. Meest opmerkelijk verschil was wel dat de Cup versie over een sport PDK beschikte terwijl de weg variant alleen met een handgeschakelde versnellingsbak leverbaar was. Maar desalniettemin waren de reacties direct al lovend.

De Cayman GT4 (981C) werd gebouwd om de concurrentie op het circuit af te troeven en een ​​grote glimlach op het gezicht van de eigenaar te toveren. Een auto die in 4,4 seconden van 0 tot 100 km/u accelereerde en zich kon meten met menig supercar. De GT4 was niet zomaar een Cayman met meer vermogen. De aandrijflijn kreeg de motor uit de Porsche 911 Carrera, een flat-six zonder turbocompressor die 385 pk en 420 Nm koppel leverde. Als onderstel werd door Porsche Motorsport gekozen voor een McPherson onderstel. Het sperdifferentieel was een standaard en daarmee deed de Cayman GT4 een rondje op de Nürburgring in 7 minuten en 40 seconden.

En net toen iedereen dacht dat het niet beter kon kwam Porsche met een nieuw platform voor de opvolger, de 718 Cayman GT4. Deze vierde generatie (intern genaamd 982) van de succesvolle middenmotor modellen, bleek weer een stuk beter te zijn. De balans van de auto is verbeterd en de GT4 van deze huidige serie is wederom een genot om in te rijden. De lijnen van de auto zijn iets ‘harder’ geworden en geven het uiterlijk een agressiever voorkomen. Maar ook onderhuids is er veel veranderd. De 718 GT4 heeft een ongeblazen 4 liter motor gekregen met 420 pk en 420 Nm die de auto in 4,4 seconden naar de 100 km/u brengen. Behalve met de handgeschakelde versnellingsbak wordt deze GT4 ook met PDK geleverd en dan ben je zelfs in staat om in 3,9 seconden naar de 100 km/u te sprinten. Ook voor deze GT4 heeft Porsche Motorsport een geheel nieuw onderstel ontwikkeld gebaseerd op McPherson.

Maar het kan nog extremer. Afgelopen jaar gaf Porsche al aan een RS versie van de GT4 op de markt te brengen. In de lente mocht ik er al even mee op pad maar nu was het tijd om deze volbloed krachtpatser nader aan de tand te voelen. Daarnaast hadden we de gelegenheid de 981 GT4, 982 GT4 en GT4RS naast elkaar te zetten.

De GT4RS is de laatste variant in het 718 gamma die nog met een verbrandingsmotor wordt geleverd. De volgende generatie zal een volledige EV lijn worden heeft Porsche al aangekondigd. Er komt zeer waarschijnlijk nog een Spyder RS maar of die net zo bruut zal worden als de GT4RS is nog maar de vraag aangezien in 2023 nieuwe emissienormen dezelfde specs onmogelijk maken en de Spyder RS dus waarschijnlijk wat minder anabolen tot zich zal nemen.

Porsche Motorsport en de design afdeling kregen min of meer een wildcard om nog eenmaal iets bijzonders te bouwen voor de huidige generatie 718 en dat is denk ik zeer goed gelukt.

De krachtbron komt rechtstreeks uit de GT3 en is de 500 pk sterke zescilinder die met 450 Nm de auto in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u afschiet. De motor is gekoppeld aan een 7 versnellingen kennende sport PDK waarmee je beide handen aan het stuur kunt houden. Iets wat onder natte omstandigheden geen overbodige luxe is. De aerodynamica is overal rondom de auto geoptimaliseerd. Een andere voorspoiler en spoiler met diffuser aan de achterzijde. Maar ook rond de voorwielen zijn wat opmerkelijk details te zien. Via openingen bovenop de voorspatborden en inlopende plaatwerk achter de voorwielen wordt een semi-vacuüm rondom de voorwielen gecreëerd hetgeen de wegligging ten goede komt. Ook de openingen in het kofferdeksel dragen hier aan bij. Ze zorgen voor een ideale luchtstroom onder de auto door waardoor in combinatie met de diffuser aan de achterzijde ook hier een semi-vacuüm onder de auto wordt gecreëerd.

Al bij het starten merk je dat er een brok autobeleving wordt op je wordt losgelaten. De luchtinlaten van de motor zitten verwerkt in de achterraampjes aan weerszijden en voeden de ‘airbox’ die in carbon achter de voorstoelen pronkt. Bij het gasgeven hoor je de motor direct achter je de enorme hoeveelheden lucht aanzuigen. Zeker wanneer je de auto doortrekt tot aan het rode gebied bij 9000 t/min is een gesprek voeren in de auto al snel onmogelijk geworden en blijft er niets ander over dan genieten van de geweldige rijeigenschappen. Zoals gezegd is de acceleratie al imposant maar ook voel je vanaf zo’n 80 km/u hoe de downforce de voor en achterzijde van de auto op het wegdek drukken. Ik ken weinig ‘road-legal’ auto’s waar dit effect zo goed voelbaar is. Het schept direct enorm veel vertrouwen in de capaciteiten van de auto.

In het interieur is alles geminimaliseerd, alleen de broodnodige media en navigatie functies in het middenconsole, de carbon kuipstoelen, rollbar en sportchrono uitvoering geven direct het gevoel dat je in een circuit auto met nummerplaten stapt. Op bochtige weggetjes, we hebben er hier in Friesland voldoende, komt de auto pas echt tot zijn recht. Zodra de banden en motor op temperatuur zijn merk je hoe ver de grenzen weg liggen. De auto bijt zich vast op het asfalt en de motor giert het uit van plezier direct achter je. Toegegeven, bij een GT3(RS) liggen de grenzen nog iets verder maar de GT4RS plaatst je als bestuurder echt in het midden van het zwaartepunt van de auto. Je voelt direct hoe de auto communiceert en wanneer je genoeg moed hebt om de grenzen ook echt op te zoeken merk je dat het uitbreken van de auto heel prettig is op te vangen. Daarbij dien ik wel te melden dat je als bestuurder van een middenmotor als de GT4RS ook heel veel respect moet hebben voor de ‘waarschuwing’ die de auto je bij het overtreden van de grenzen geeft. Ga je te ver dan maak je onherroepelijk kennis met het polar effect waarbij de auto gaat tollen om de middenas. Er rest je dan weinig meer dan een schietgebedje doen en hopen dat het op tijd gehoord wordt. Zover heb ik het met de GT4RS niet laten komen maar ik kan wel vertellen dat je dan op beangstigende grenzen van het fysieke kunnen van de auto moet rijden.

Naast het DNA van een echte circuit auto voelt de auto ook op de lange afstanden op de snelweg verrassend comfortabel aan. En zolang je de toeren zo onder de 4000 houdt is ook een gesprek met je passagier nog prima te doen. Toch kan ik me voorstellen dat er mensen zullen zijn die het na een tijd als “too much” zullen ervaren. Iets om zeker over na te denken en een langere proefrit te maken mocht je deze auto serieus overwegen.

Persoonlijk vind ik dit toch wel de meest ultieme Porsche die ik heb mogen rijden. In de jaren ’90 heb ik in de Carrera Cup met een 964RS mogen rijden op diverse circuits en de GT4RS gaf mij een aardige déjà vu. De auto is zeker modern en van een andere klasse maar geeft het mechanische en rauwe gevoel dat je ook in de hardcore auto’s uit dat tijdperk ervaarde. Porsche heeft het heel knap voor elkaar gekregen om deze auto met de bestuurder te laten communiceren met de bestuurder en een goede balans te maken tussen weg en circuit eigenschappen. Nu nog een sponsor vinden die de aankoopprijs, die bij een mooie configuratie al snel richting de €280.000 gaat, aan mijn Porsche Centrum wil overmaken.

Wij danken Porsche Centrum Groningen voor het beschikbaar stellen van de 981 GT4 en 718 GT4 die beiden aan klanten toebehoren. De foto’s spreken voor zich en laten zien hoe een toch al stoere tiener is uitgegroeid tot een volwassen krachtpatser van wereldformaat.