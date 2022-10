64 Porsche Portal najaarsrit was fantastisch

Schitterend weer, mooie Porsches, lekker eten en hele leuke deelnemers. Gisteren, zondag 9 oktober 2022, was onze najaarsrit en we mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Voor sommigen betekende het wel dat ze vroeg uit de veren moesten, maar het bleek zeer de moeite waard.

Ontvangst met ontbijt

Zo rond 8.30 uur druppelden de eerste deelnemers binnen bij Grenshotel de Jonckheer in Ossendrecht, waar een aantal tafels voor ons waren gereserveerd in de ontbijtzaal. We mochten genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. Roerei, spiegelei, of liever gekookt? Dat kan. Croissants, verschillende broodjes en brood, verschillende soorten kaas, vleeswaren en fruit. Het was allemaal voorhanden. Omdat er toch ook gereden moest worden, verzocht Pieter Lys van onze evenementencommissie rond 10 uur alle deelnemers naar de receptie te komen, waar hij wat meer informatie gaf en op de regeltjes wees. Ook gaf hij uitleg over het “bollekes en pijlkes” systeem (Je hoort direct waar Pieter vandaan komt.) en overhandigde hij het routeboek en nog wat spulletjes. Overigens, heel leuk, er waren een flink aantal Belgische deelnemers. Ongetwijfeld mede door de route die door het mooie Zeeland en een stuk van het leuke België liep.

Tussen wei en water

Onder de genoemde spulletjes zat ook een rallyschild. Waarop Luxury Ins EQ Performance en Moving Intelligence niet mochten ontbreken. Deze rit was gedoopt als “tussen wei en water” en dat bleek als heel snel heel toepasselijk te zijn. Na de uitleg van Pieter begaf iedereen zich op weg voor een route over smalle dijkjes, weggetjes door de weilanden enz.

Van een app op het mobieltje tot professionele tripmasters. Alle hulpmiddelen om te navigeren waren toegestaan en werden dan ook graag gebruikt.

Op diverse locaties langs de route stond onze fotograaf Jos Berkien om foto’s en video’s te maken. Maar ook Pieter Lys, Yves Hulsman en Alain Feld stonden langs de weg. Er is dus zeer veel beeldmateriaal voorhanden. Onderaan het artikel ziet u een kleine verzameling. Alle deelnemers krijgen een link naar Google Drive waar al het beeldmateriaal voorhanden is en zij zelf beelden kunnen toevoegen.

Tussenstop

Natuurlijk gaat het meedoen aan een toerrit om het rijden. Ook bij deze rit lag hier de nadruk op. Er zaten flink wat echte stuurwegen bij. Je moet echter ook even kunnen rusten, dus was er een tussenstop ingelast. Helaas hebben niet alle deelnemende Porsches de tussenstop gehaald. De berijders van een 997 4S hoorden een knal, de stuurbekrachtiging viel uit, lampjes gingen branden en de auto lekte vloeistof. Motorklep open en de aandrijfriem was foetsie. Einde rit voor deze bolide en zijn berijders. De andere teams haalden de tussenstop gelukkig wel en konden dus weer…..

Eten

Je ziet het niet aan ons af, maar wij van 64 houden wel van een hapje. Als je dus meerijdt met een van onze ritten willen we niet dat de innerlijke mens iets te kort komt. Dus had men bij Museumbrasserie het vijfde Caisson in Ouwerkerk een heerlijke lunch voor ons klaargemaakt. Dit liet iedereen zich goed smaken. Over de soep was wel wat discussie. Die was erg lekker hoor, maar we konden niet thuisbrengen wat het nou was. Mosterdsoep, preisoep, er werd van alles geopperd. Bij navraag bleek het courgettesoep te zijn.

Deel twee

Met een goed gevulde maag lieten we ons weer in onze Porsches zakken voor deel twee van de route. Met een afstand van 98,33 kilometer zelfs een kleine 5 kilometer meer dan het eerste deel. Voor mijn navigator, broer Harry, en mijzelf leek het navigeren makkelijker dan het eerste gedeelte, maar misschien waren we er inmiddels beter in geworden. Jammer is wel dat er een kruising was afgesloten door asfalteringswerkzaamheden. Een verkeersregelaar maande iedereen tot doorrijden. En dat terwijl Pieter de route vrijdag overdag nog heeft nagereden. Blijkt die kruising vrijdagavond om 19.00 uur afgesloten te zijn. Ja, daar kan je helemaal niets aan doen. Maar goed, omleidingsborden volgen en zo kwamen we na een tijdje weer op de route. Wat kan ik nog over de route schrijven? Ook dit stuk was weer een combinatie van stukken waar je kon gasgeven en stukken waar het iets meer op sturen aankwam. De opgedroogde modder gaf extra sjeu aan het geheel. Beetje slippen en soms zulke stofwolken opgooien dat je achterganger echt niets meer zag.

Helaas. Aan alles komt een eind. Ook aan de najaarsrit 2022. Maar voordat iedereen naar huis gaat moet er worden……

Het eindpunt

…..gegeten. Inmiddels aanbeland in België en wel bij De leeuw van Vlaanderen in Zandvliet. Hier stond de bbq al enige tijd aan. Belgisch bier en vlees; dat gaat we wel in hoor. Maar eerst werden er een aantal Porsche-hebbedingetjes verloot, zoals onder andere een mooie modelauto, de Porsche tour of legend box, een GP-elite pet. Daarna namen we al etend en drinkend deze dag met elkaar door. Het was erg leuk om te horen dat iedereen enthousiast was en bij een volgende 64 rit zeker in overweging zal nemen om deel te nemen.

Bij dezen bedanken wij alle deelnemers voor deze gezellige dag. Zoals beloofd zullen wij voor het voorjaar van 2023 weer een toerrit organiseren.

Verbeterpunt

Hoewel we terugkijken op een leuke en geslaagde dag, er was plek voor veel meer deelnemers, en dat is geheel aan ons zelf te wijten. We hebben jullie te laat geïnformeerd over deze najaarsrit. Het was voor veel mensen tekort dag hoorden we vaak. Dank aan iedereen die dit heeft gemeld. Dit moeten we anders doen, beter. De evenementencommissie gaat binnenkort samenzitten om een aantal datums in te plannen voor een rit, zodat er alvast een datum in je agenda kan worden geblokkeerd voor een rit die weliswaar nog moet worden bedacht en uitgewerkt, maar in ieder geval vastligt.

We hopen je te mogen verwelkomen op de voorjaarsrit 2023.