Harry King is kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux

De Brit Harry King, uitkomend voor het Brits-Nederlandse team Parker Revs Motorsport, is de nieuwe kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux. Met twee overwinningen tijdens het laatste raceweekeinde van het seizoen op de Hockenheimring Baden-Württemberg sloot King het seizoen in stijl af. “Een prachtig succes waar ik erg trots op ben, dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft”, zei King. Morris Schuring (Huber Racing) was als tweede in beide races de best geklasseerde Nederlander. De Belg Jan Lauryssen (Q1 Trackracing) was al zeker van de titel in de Pro-Am-klasse, de Fransman Sébastien Lajoux (DUWO Racing) haalde de titel in de Am-klasse binnen. Lucas van Eijndhoven (JW Raceservice) zorgde voor Nederlands titelsucces door het winnen van het “rookie”-klassement.

Voor het afsluitende evenement van het seizoen 2022 was de Porsche Carrera Cup Benelux net als vorig jaar te gast in het voorprogramma van de prestigieuze Duitse raceserie DTM, wederom op het circuit van Hockenheim, waar bij prachtig en zonnig herfstweer een groot publiek aanwezig was. Morris Schuring begon het weekeinde als snelste in de eerste vrije training, gevolgd door Harry King en Amaury Cordeel (GP Elite). Snelste Pro-Am-rijder was Sören Spreng (Black Falcon), snelste rijder uit de Am-klasse was Giovanni Scamardi (DUWO Racing). Ook in de tweede vrije training eindigde Morris Schuring bovenaan, wederom voor Harry King, maar nu met zijn jongere broer Flynt Schuring (Huber Racing) op de derde plaats. Spreng bepaalde opnieuw het tempo in de Pro-Am, Joan Vinyes (Baporo Motorspiort) eindigde bovenaan in de Am-klasse.

De kwalificatie op zaterdagochtend werd al na enkele minuten onderbroken met de rode vlag, nadat Amaury Cordeel in de eerste bocht van de baan raakte. Met nog 19 minuten op de klok werd de sessie voortgezet. Lange tijd leek Harry King met een rondetijd van 1:40,958 minuten op weg naar de pole-position, maar in de slotfase reed Morris Schuring een tijd van 1:40,695 minuten en behaalde daarmee de beste startplaats met een voorsprong van 0,263 seconden op de Brit. Glenn van Parijs kwalificeerde zich als derde, voor Flynt Schuring en de Zweedse gastrijder Robin Knutsson (West Coast Racing). Sören Spreng reed als elfde algemeen de snelste tijd in Pro-Am, één plaats daarachter was Giovanni Scamardi de snelste in de Am-klasse. Ook in het klassement van de op-één-na snelste ronden, bepalend voor de startvolgorde van de tweede race, eindigde Morris Schuring bovenaan, voor Harry King, Glenn van Parijs (NGT Racing) en Ghislain Cordeel (GP Elite). Spreng en Scamardi waren opnieuw de snelsten in respectievelijk de Pro-Am- en de Am-klasse.

King met sterke start naar de leiding en vervolgens naar winst

Bij de start van de eerste race kwam King vanaf de tweede plaats op de grid uitstekend weg en nam de leiding voor Schuring en Van Parijs. Zo bleef de volgorde tot aan de finish: King werd na 19 ronden voor de achtste keer dit seizoen als winnaar in de Porsche Carrera Cup Benelux afgevlagd, voor Morris Schuring en Glenn van Parijs. Achter het trio aan de kop van het veld had Flynt Schuring zeker in de beginfase van de race zijn handen vol aan de Zweed Knutsson, maar de jongere van de beide Schuring-broers verdedigde zijn positie met verve en kwam uiteindelijk als vierde over de finish, voor Knutsson. Ghislain Cordeel reed lange tijd op de zesde plaats, moest echter in de tiende ronde zijn meerdere erkennen in Lucas van Eijndhoven en kreeg vervolgens ook nog eens een tijdstraf van vijf seconden voor een valse start, zodat hij achter Van Eijndhoven en Sam Dejonghe (#Team PGZ by RedAnt Racing) als achtste geklasseerd werd. In de Am-klasse reed Giovanni Scamardi onbedreigd naar de overwinning. Hij eindigde op de elfde plaats algemeen, een positie voor Sören Spreng, die net zo onbedreigd de Pro-Am-klasse won, voor Didier Glorieux (Speedlover) en Tom Boonen (#TeamPGZ by RedAnt Racing). In de Am-klasse waren de overige podiumplaatsen voor Joan Vinyes en Sébastien Lajoux.

Mooie strijd in zondagsrace

Op zondag liet pole-sitter Schuring zich bij de start van de race niet verrassen en nam de leiding voor King en Van Parijs. Vooraan liepen Schuring en King uit op de rest van het veld, terwijl zich achter hen een bijzonder onderhoudende strijd om de derde plaats ontspon tussen Glenn van Parijs, Ghislain Cordeel, Robin Knutsson en later ook Flynt Schuring. In de 13e ronde was er een wisseling aan kop van het veld toen Schuring wijd ging en King kon profiteren. Schuring had bovendien al een tijdstraf van vijf seconden gekregen, omdat zijn auto volgens de wedstrijdleiding bij de start niet correct binnen de daarvoor bestemde markering geparkeerd stond. King reed vervolgens de overwinning naar huis en scoorde daarmee ruimschoots genoeg punten om de kampioenstitel voor zich op te eisen. Ondanks de tijdstraf werd Schuring opnieuw als tweede geklasseerd, voor Glenn van Parijs. Robin Knutsson, Flynt Schuring, Sam Dejonghe en Ghislain Cordeel eindigden op de plaatsen vier tot en met zeven, de drie Nederlanders Lucas van Eijndhoven, Xavier Maassen (#TeamPGZ by RedAnt Racing) en Rik Koen (Parker Revs Motorsport) completeerden de top tien. Sören Spreng won opnieuw de Pro-Am-klasse, voor Tom Boonen. Giovanni Scamardi was wederom beste Am-rijder, gevolgd door Joan Vinyes en Sébastien Lajoux.

Met de beide races op Hockenheim werd het seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux afgesloten. “We kijken wederom terug op een goed racejaar met mooie wedstrijden en het sterkste veld tot nu toe in de geschiedenis van de klasse”, zei seriemanager Olivier Aerts. “Met Harry King als algemeen kampioen, Jan Lauryssen in Pro-Am, Sébastien Lajoux in Am en Lucas van Eijndhoven als beste rookie hebben we verdiende kampioenen. We werken nu alweer hard aan de voorbereiding voor het komende racejaar, waarvoor we nu al heel wat aanvragen hebben van potentiële rijders en teams, terwijl er natuurlijk ook veel deelnemers willen terugkeren in de serie. We blijven volop bezig!”