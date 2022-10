GP Elite, sterke seizoensfinale Porsche Carrera Cup Duitsland

Pole positions en overwinning op Hockenheim



De kwalificatie en race 1 zitten erop en het team bereidt zich voor op de laatste race. Larry ten Voorde was in de kwalificatie al vroeg op snelheid en wist op zijn tweede set banden twee snelle tijden neer te zetten. Dit was genoeg voor pole position in beide races. Larry: “Geweldig, twee keer pole position! We blijven er in geloven en blijven pushen.” In de race leidde hij van start tot finish en zo pakte hij de overwinning! Huub van Eijndhoven had ook een sterke kwalificatie en wist P6 en P7 te pakken (P1 en P2 Rookie). Ook in de race was de pace goed. Toch moest hij enkele plekken inleveren.

Huub: “Ik had een mega start maar kwam daardoor klem te zitten. Na een tik van Heinrich vielen wij allebei terug. De snelheid was goed en uiteindelijk ben ik nog 8e geworden.” In het middenveld streden Lucas van Kuijk en Ghislain Cordeel met elkaar. Lucas: “Ik had een super goede start, en reed van P17 naar P12. Maar ik maakte zelf een fout en heb toen alle gewonnen posities weer verloren.” Ghislain pakte ondertussen P15, net achter Jesse van Kuijk die als 13efinishte.

Jesse: “Door een grid straf uit de vrije training moest ik verder van achter komen. Het was een prima race en uiteindelijk ben ik gefinisht waar ik zonder straf gestart zou zijn.” Daan volgde op P19. Daan: “Ik had een hele goede start, maar daarna was het veel duwen en trekken met andere auto’s. Uiteindelijk verloor ik hierdoor een aantal plekken. De pace was beter dan in de kwalificatie, dus dat is zeker positief.”

Sterke seizoensfinale Porsche Carrera Cup Duitsland

Na zaterdag van begin tot einde de race te leiden pakte Larry gisteren opnieuw onbedreigd de overwinning. Een sterke afsluiting van het seizoen! Huub heeft gevochten als een leeuw, maar viel door een penalty terug naar P11 (P3 Rookie). Dit betekende dat hij niet genoeg punten had om de Rookie titel binnen te halen. In het drukke middenveld werd er de hele race door volop gevochten. Jesse en Ghislain finishte op P13 en P14. Jesse: “Het was een mooie race met goede battles. Een waardige afsluiting van dit hoofdstuk!” Lucas en Daan hadden meerdere close battles en eindigde zo op P15 en P16. Daan: “Op de start na was het een mooie race. Ik heb genoten van de gevechten!”

Wij feliciteren Lorcan Hanafin met het winnen van de Rookie titel!

Race 2 van dit weekend was niet alleen de afsluiting van het Porsche Carrera Cup Duitsland seizoen, maar ook de laatste cup race voor Daan en Jesse. Wij kijken terug op een mooi hoofdstuk en zijn trots om deel uit te maken van dit proces samen.

Ten slotte, dank aan alle teamleden, partners en fans voor de support dit seizoen! Wij kunnen niet wachten om volgend jaar sterker terug te komen.

Result race 16, Porsche Carrera Cup Deutschland

1. Larry ten Voorde (Netherlands/Team GP Elite)

2. Bastian Buus (Denmark/Allied-Racing)

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

4. Laurin Heinrich (Germany/SSR Huber Racing)

5. Glenn van Parijs (Belgium/ID Racing)

6. Morris Schuring (Netherlands/SSR Huber Racing)

7. Lukas Ertl (Germany/CarTech Motorsport by Nigrin)

8. Alexander Fach (Switzerland/Fach Auto Tech)

9. Rudy van Buren (Netherlands/Huber Racing)

10. Alexander Tauscher (Germany/Allied-Racing)

Full race results

https://motorsports.porsche.com/germany/de/category/carreracup/pccd-2022-results

Points standings after 16 of 16 races

Drivers’ classification

1. Laurin Heinrich (Germany/SSR Huber Racing), 297 points

2. Larry ten Voorde (Netherlands/Team GP Elite), 266 points

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 240 points

Rookie classification

1. Lorcan Hanafin (United Kingdom/Fach Auto Tech), 294 points

2. Huub van Eijndhoven (Netherlands/GP Elite), 287 points

3. Alexander Tauscher (Germany/Allied-Racing), 248 points

ProAm classification

1. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 306 points

2. Jan-Erik Slooten (Germany/IronForce Racing by Phoenix), 296 points

3. Georgi Donchev (Bulgaria/Huber Racing), 209 points

Team classification

1. SSR Huber Racing, 477 points

2. Team GP Elite, 381 points

3. Allied-Racing, 317 points