Aandeel Porsche – update per 1 november 2022 (koers actueel t/m 1-11-2022)

Nauwelijks beweging voor het aandeel Porsche op de beurs.

Vanaf oktober is een zijwaartse beweging te zien. De steunlijn wordt gevormd door de waarde € 55,36 en de eerste weerstand boven de koers is de oude steunlijn die nu dienst doet als weerstand op € 59,06. Een wat langere duur tussen deze twee lijnen, deze twee waarden is zeer aannemelijk. Boven de koers bevinden zich nog een aantal weerstanden, te weten allereerst de eerder genoemde steunlijn, gevolgd door het dalende MA-30 (de blauwe lijn) gevolgd door de nog immer dalende lange termijn gemiddelden over 90 dagen (oranje lijn) en 150 dagen (rode lijn). En als dat nog niet genoeg mocht zijn de dalende lange termijnweerstandslijn met een waarde van € 82,14,

Kijken we naar de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin;

De RSI staat op 40 en wijst omlaag, een verder herstel is niet aannnemelijk.

Grafiek midden;

Alle, zowel de korte maar ook de lange termijn gemiddelden laten een dalend verloop zien. Dit bevestigd de dalende trend die nog steeds intact is.

Grafiek onderin;

Het MACD laat een mooie stijging zien maar het komt bijna niet tot uitdrukking in het koersverloop met de zijwaartse beweging zoals die is.

Het ligt NIET in de lijn der verwachtingen dat er binnen afzienbare tijd een enorme koerswinst in het verschiet ligt, wonderen daar gelaten.

De weekgrafiek van 1 november 2022,

Grafiek bovenin: Te beginnen met de RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; met een waarde van 38, noch vis, noch vlees. Een zijwaarts verloop is het maximale.

Het middenstuk. De steunlijn van het dalende trendkanaal is doorbroken, wat op zich al een slecht signaal is. Deze steunlijn fungeert nu als weerstand wanneer de koersen zullen stijgen. Een toegevoegde horizontale steunlijn biedt geen soelaas en is meteen doorbroken. Niet vreemd, want op een been kun je eenmaal niet lang staan. Een langere weerstandslijn gevormd door eerdere toppen uit het verleden en de recente bodem, biedt nu weerstand. Of deze steun voldoende zal blijken? De tijd zal het leren.

Grafiek onderin. Het MACD vormt een bodem op dit niveau. Of de bodem stevig genoeg zal zijn?

Voorzichtige conclusie: Kijk ik sec naar de grafieken dan is een belegging in het aandeel Porsche niet de beste beslissing. De beurs wordt gedomineerd door slecht nieuws, oorlog, crisis, oplopende inflatie etc. Een recessie is niet in zicht, dalende beurskoersen zijn echter wel te verwachten.

Indien u aandelen in bezit heeft is het devies rustig te blijven zitten en eventueel met opties te beschermen tegen de ontwaarding. Er zijn nog steeds aandelen die het beter doen dan de markt!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen?

LucVerschurenTA@gmail.com