Porsche verkopen licht gestegen in eerste 9 maanden van 2022

Aan het eind van het derde kwartaal mag Porsche zich verheugen met een lichte stijging van het aantal verkochte Porsches. In de eerste negen maanden van dit jaar heeft Porsche 221.512 nieuwe auto’s afgeleverd, een stijging van 2% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Sterkste groei

De sterkste groei was de Europese markt. Tussen januari en september werd er maar liefst een groei genoteerd van 11% met een aantal van 42.204 auto’s. In thuisland Duitsland was er sprake van een groei van 9%.

Grootste markt

Hoewel er in China een lichte daling van 1% te zien was, blijft de Chinese markt met 68.766 auto’s de grootste.

Noord-Amerika

Hier leverde Porsche een aantal van 56.357 auto’s af. Een daling van 4%, die volgens Porsche te wijten is aan logistieke uitdagingen, vooral in het eerste kwartaal.

De populairste Porsche

Dat is een blijft de Cayenne (66.769), gevolgd door de Macan (59.604). De 911 blijft zeer gewild. Met een aantal van 30.611 noteert dit icoon een stijging van 9%. De Panamera en Taycan ontlopen elkaar niet veel met respectievelijk 25.452 en 25.073 exemplaren. 14.003 personen mochten zich de eigenaar noemen van een nieuwe 718, Boxster of Cayman.

De iconische Porsche 911 blijft zeer gewild.

Bron en foto’s Porsche Newsroom