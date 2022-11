Porsche toont als eerste nieuwe Formule E-auto

Porsche toonde als eerste fabrikant zijn nieuwe auto, de Gen3, voor het komende Formule E-seizoen. De presentatie van de nieuwe Porsche 99X Electric Gen3 vond plaats in het Porsche Experience Center in Franciacorta nabij Verona in het noorden van Italië. Vanaf het seizoen 2023, dat op 14 januari begint in Mexico, komen coureurs Pascal Wehrlein en António Félix da Costa namens het TAG Heuer Porsche Formule E-team met de nieuwe auto in actie.

De nieuwe Gen3-auto’s in de Formule E zijn in vergelijking met de vorige reeks lichter, hebben een kortere wielbasis en een smallere spoorbreedte. Dat moet voor meer spanning door directe duels tijdens de races zorgen. De accu is kleiner, maar tegelijkertijd krachtiger. Het vermogen nam toe van 250 naar 350 kW (476 pk), terwijl het aandeel van herwonnen energie is toegenomen. Ook de aerodynamica en het design werden aangepast om de auto’s wendbaarder te maken. Volgens sommigen doen de auto’s denken aan origami, de Japanse techniek van papiervouwen…

Porsche liet zich bij de kleurstelling van de 99X Electric Gen3 inspireren door de merkwaarde “driven by dreams”, waarbij “individualiteit, onmiskenbaarheid en een toekomstgerichte, progressieve tijdgeest” kenmerkend zijn, om ook jongere doelgroepen aan te spreken. Het kleurenschema met vrij veel rood, aangevuld met wit en zwart, doet enigszins denken aan de Mahindra-Formule E-auto’s uit het eerste seizoen van de serie.

Florian Modlinger, Formule E-projectleider bij Porsche, verklaart: “Tot aan de eerste race hebben ons team en onze rijders nog veel werk te verzetten. We hebben er echter vertrouwen in dat we tot dat tijdstip meer progressie maken en ons een goede uitgangspositie kunnen verschaffen als vanwege de nieuwe Gen3-auto’s de kaarten onder de teams voor de start van het seizoen opnieuw worden geschud.” António Félix da Costa, die vanuit het DS-Techeetah-team kwam, zegt: “Als nieuwkomer in het TAG Heuer Porsche Formule E-team heb ik de afgelopen weken benut om de ingenieurs en monteurs te leren kennen en mijn plaats in het team te vinden.” Pascal Wehrlein zegt: “We beleven als team spannende tijden. Bij de tests met de nieuwe auto, waarbij ik vanaf het begin een goed gevoel had, hebben we veel geleerd en veel vooruitgang geboekt.”

Door René de Boer

Foto’s: Porsche AG