100.000ste Porsche Taycan geproduceerd

Net iets meer dan 3 jaar had de Taycan nodig om het aantal van 100.000 geproduceerde auto’s te halen. De productie startte in september 2019 en op 7 november liep het 100.00ste exemplaar van de band.

En niet zomaar een. Het is een Neptune Blue Taycan Turbo S, bestemd voor een klant in het Verenigd Koninkrijk. Overigens behaalt het Verenigd Koninkrijk/Republiek Ierland voor wat betreft verkoopaantallen van de Taycan de top 3. Naast de Verenigde Staten en China. In Nederland zijn er ruim 1.600 exemplaren op kenteken gezet.

Eerste volledig elektrische Porsche

De Porsche Taycan is dus duidelijk aangeslagen bij het Porsche minnende publiek. Dit smaakt naar meer. In de nabije toekomst kunnen we een elektrische Macan, de nieuwe elektrische 718 en een SUV van Porsche verwachten.

Bron: Porsche Newsroom