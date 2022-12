Lekkere Porsches onder de hamer in Miami

Weer eens even wat nieuws van het veilingfront, door omstandigheden alweer even geleden. Deze keer een vooruitblik op de veiling van RM Sotheby’s in Miami in december. De moeite waard want er staan een reeks fraaie Porsches in de catalogus. Gaan we niet teveel woorden aan vuil maken, laten we gelijk maar met de deur in huis vallen.

1995 Porsche 928 GTS, est. $175,000 – 200,000 WR

1987 Porsche 911 Turbo Flachbau, est. $250,000 – 300,000 WR

1994 Porsche 911 964 Turbo 3.6, est. $350,000 – 425,000 WR

1996 Porsche 911 993 Turbo, est. $300,000 – 350,000 WR

2008 Porsche 911 997 GT3 RS, est. $375,000 – 450,000 WR

2005 Porsche Carrera GT, est. $1,550,000 – 1,750,000

1988 Porsche 959 SC, est. $3,000,000 – 3,500,000

1995 Porsche 911 993 Carrera RS Clubsport, est. $350,000 – 400,000

2016 Porsche 911 R, est. $525,000 – 600,000

1990 Porsche RUF CTR Carrera 4, est. $350,000 – 380,000

1989 Porsche 911 Speedster, est. $350,000 – 400,000 WR

1997 Porsche 911 993 Turbo S, est. $550,000 – 650,000 WR

2011 Porsche 911 997 GT2 RS, est. $700,000 – 900,000 WR

1994 Porsche 911 964 Turbo S, est. $1,100,000 – 1,300,000 WR

2007 Porsche RUF Rt12, est. $600,000 – 800,000

WR is Without Reserve

Welke Porsche spreekt jou het meeste aan, de fraaie luchtgekoelde 911 turbo’s, de Carrera GT met zijn beestachtige V10 of toch lekker zo’n heerlijke atmosferische 911 GT3 RS? Je spaarvarken kun je stukslaan op 10 december, dan gaat al dit moois onder de hamer in Florida.

Foto’s: Ahmed Qadri-Pixelhaus Media, SAGO PHOTO, Theodore W. Pieper Ted Pieper – @vconceptsllc, Andrew Link, Corey Escobar, Robin Adams, courtesy of RM Sotheby’s