Op bezoek bij de Porsche 914 Club Holland

Technische sleuteldag Porsche 914 Club Holland

Het is zondagochtend iets voor negen uur. Het regent een beetje. Mijn reisdoel van vandaag is gelukkig een locatie binnen. Mijn 924S ontwaakt met luid gebrom en rustig rijden wij richting Den Bosch. Op het parkeerterrein voor de werkplaats van van Roosmalen, jawel een heuse Volvo dealer, staan een aantal voor deze dealer ‘vreemde eendjes’. Vandaag opent deze Volvo dealer namelijk haar werkplaats voor de Porsche 914 club Holland.

Rond een uur of tien staat de moderne werkplaats al vol met klassieke 914’s. De opkomst is goed, want er zijn meer Porsches 914 aanwezig dan dat er aan bruggen staat. Maar eerst is er koffie.

In de kantine van het Volvo pand kunnen de clubleden onder het genot van een kop koffie bijpraten. De club bestaat uit een groep gezellige passionaten, die allemaal gek zijn op hun luchtgekoelde vierpitters (er was vandaag geen zespitter aanwezig). Een clublid had z’n 914 kortgeleden gekocht, een ander had hem al 25 jaar in bezit.

De geschiedenis van de Porsche 914

Op de website van de Porsche 914 club Holland lezen we: “Uit een samenwerking van Porsche, Volkswagen en Karmann is de Porsche 914 tot stand gekomen. De ontwerpers zochten een sportwagen met een aantal exclusieve ideeën te bouwen die een instap zou kunnen betekenen in de sportklasse met een lagere prijs dan de dure 911 modellen.



De carrosserie werd geleverd door Karmann en het ontwerp door Porsche, waarbij een aantal onderdelen van de 911 werden aangewend. In de Porsche fabriek van Zuffenhause werd in het koetswerk van de 914 een 6 cilinder motor ingebouwd afkomstig van de 911T. De wagen werd als 914/6 uitgebracht.

Meer exclusieve modellen werden naderhand nog op de markt gebracht zoals de 914/6 GT en de 916. Daarnaast werden nog twee 914/8s gebouwd voor de topmensen van de fabriek. De 914 werd met name goed verkocht in Noord Amerika waar men de link met VW achterwege liet en men resoluut voor de Porsche duiding koos. Voor de Amerikaanse markt werd een 1.8lt uitgebracht.

Het exclusieve karakter van de Porsche 914 trok een apart publiek. De royale binnenruimte, de dubbele bagagevoorziening, het targa-dak wat in een mum van tijd in de achterste kofferruimte kan opgeborgen worden, de centrale plaats van de motor, een geweldige wegligging en een bijzonder goed uitgebalanceerde auto wat gewichtsverdeling betreft waren enkele van de sterke eigenschappen. Het lage verbruik en de betrouwbaarheid van motor en onderdelen droegen tevens bij tot een grote belangstelling voor dit model. Het gebruik van vier schijfremmen en een vijf-versnellingsbak als standaard uitrusting was vooruitstrevend voor de tijd.” Wil je meer over de 914 weten? Hier vind je alles.

De technische sleuteldag

Porsche 914 Club Holland organiseert jaarlijks diverse evenementen, bestaande uit diverse ritten in binnen en buitenland, een rijvaardigheidstraining, een eindejaarsafsluiting en in het voorjaar en najaar een technische workshop en een technische sleuteldag. Op deze zondag in oktober was het de beurt aan de technische sleuteldag.

Tijdens de technische sleuteldag kunnen de clubleden werkzaamheden verrichten als wiellagers vervangen, olie vervangen, ontsteking stellen enzovoorts. Sleutelervaring is niet noodzakelijk, aangezien de meer ervaren clubleden graag een handje meehelpen. Het is wel een apart gezicht, al die 914’s op de bruggen. De ene Porsche met wat meer ‘patina’ als de ander, maar allemaal hebben ze enthousiaste eigenaren. Vierenzestig is hier op uitnodiging van voorzitter Chris de Costa en Penningmeester Jozien de Costa. Beiden 914 fans en het zit in de familie. Schoonzoon Jacco de Haan heeft met zijn 914 in de rubriek “Mijn passie voor Porsche” gestaan.

Het eigenlijke sleutelen

Na de koffie lopen we richting de werkplaats. Bij een aantal 914’s wordt al gelijk de olie afgetapt. Een makkelijk klusje om thuis te doen, maar op een brug gaat het vele malen makkelijker. Verder is het een diversiteit aan werkzaamheden. Een aantal 914’s heeft wat elektronische mankementjes waaraan gezamenlijk gewerkt wordt, en in een apart hoekje van de werkplaats worden de achterste remklauwen van een 914 gereviseerd. Bij de 914 is dit wel een apart systeem aangezien de handrem samen met de remklauw werkt in plaats van met een trommelrem. Een rode 914 krijgt een nieuwe uitlaat en bij een andere rode 914 wordt een nieuwe bumper gemonteerd. In mijn ooghoek zie ik dat mijn Vierenzestig collega, fotograaf Paul Ammerlaan, zijn camera heeft neergelegd en ook aan het helpen is bij een van de rode 914’s.

Al snel is het lunchpauze. Wij krijgen een aantal lekker belegde broodjes en een kom soep voorgeschoteld. Aan tafel worden mooie verhalen verteld en na nog een paar kopjes koffie, gaan wij weer naar de werkplaats.

Er wordt verder gewerkt aan de uitlaat en bij een aantal wordt er kleppen gesteld. Een klusje wat bij een koude motor moet gebeuren. Voor mij als 1e Autotechnicus in opleiding, ook een interessant weetje: bij de 1.7l en 1.8l moet de klepspeling 0,15mm zijn voor zowel de inlaat als de uitlaat. Bij een 2.0l moet de inlaat 0,15mm zijn en de uitlaat 0,20mm. Nadat de kleppen gesteld zijn, worden de kleppendeksels met nieuwe pakkingen terug gemonteerd en kan de motor weer gevuld worden met een paar liter verse olie.

Veel sneller dan gedacht is het opeens vijf uur, tijd om naar huis te gaan.

Graag wil ik de organisatie van de Porsche 914 Club Holland bedanken voor hun uitnodiging. Ook al heb ik zelf geen Porsche 914, het was voor mij als Porscheliefhebber een erg interessante en leerzame dag, die ik zeker kan aanraden voor 914 eigenaren die nog geen lid zijn van de club of die nog nooit naar de technische sleuteldag geweest zijn. Zoals ik eerder al schreef, je hoeft geen ervaring te hebben met het sleutelen. Een goede dosis enthousiasme en een voorliefde voor de Porsche 914 zijn ruimschoots voldoende.

Foto’s video ©64 – Paul Ammerlaan