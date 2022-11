Maxime Oosten maakt indruk met Porsche 911 RSR in Bahrein!

SAKHIR (16 november 2022) – Het raceseizoen mag er dan voor coureur Maxime Oosten uit Beetsterzwaag officieel op zitten – en zeer succesvol, met de kampioenstitels in zowel de Duitse BMW M2 Cup als de BMW M2 CS Racing Cup Benelux – er stond nog één belangrijke afspraak op de kalender: de zogeheten “rookie test” van het FIA World Endurance Championship op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Daar kwam Oosten in actie met de circa 515 pk sterke Porsche 911 RSR-19 van het Duitse team Project 1. Temidden van internationale concurrentie maakte Oosten indruk door van alle nieuwkomers in de GTE-Am-klasse tijdens de testdag de snelste rondetijd op het 5,412 kilometer lange circuit te laten noteren. Oosten zelf genoot met volle teugen: “Vetter dan dit wordt het volgens mij niet!”

Het idee om Oosten te laten deelnemen aan de testdag ontstond tijdens een gesprek tussen Hielke Oosten, de vader van de coureur, en Hans-Bernd Kamps, eigenaar van het Project 1-team uit het Noord-Duitse Lohne. Maxime Oosten is voor het team geen onbekende, want Project 1 neemt ook de centrale preparatie en inzet van de auto’s uit de Duitse BMW M2 Cup voor zijn rekening en volgend jaar rijdt Oosten voor Project 1 als beloning voor het winnen van de Duitse M2 Cup-titel een volledig seizoen met een BMW M4 GT4 in de DTM Trophy, de onderbouw van de prestigieuze DTM. Project 1 is echter ook al een aantal jaren met succes actief in het FIA World Endurance Championship, waar het team twee Porsche 911 RSR-19’s in de GTE-Am-klasse aan de start brengt. Zo lag de mogelijkheid om Oosten een keer met zo’n Porsche te laten testen voor de hand.

Voor de rijder zelf kwam het als een verrassing: “Ik kreeg een telefoontje vanuit het team met de vraag of ik mee wilde naar Bahrein. Ik dacht dat ik dan gewoon het team zou volgen en de race zou meebeleven vanuit de pits, maar toen zeiden ze dat ik ook de kans zou krijgen om vijf rondjes te rijden. Dat vooruitzicht was natuurlijk helemaal gaaf!”

De Porsche 911 RSR-19 behoort met zijn 4,2-liter zescilindermotor met een vermogen van rond de 515 pk tot de meest geavanceerde GT-auto’s in de wereld. De meest recente GTE-versie van de 911 was onder meer goed voor klassezeges tijdens de 24 Uur van Le Mans en de 12 Uur van Sebring. In de afsluitende race van het FIA WEC-seizoen 2022, de wedstrijd over acht uur op het circuit van Bahrein, behaalde het team Project 1 afgelopen weekeinde de eerste en tweede plaats in de GTE-Am-klasse. Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen en Niki Leutwiler wonnen de klasse, Phillip Hyett, Gunnar Jeannette en Ben Barnicoat eindigden met de andere Porsche van het team als tweede. Maxime Oosten volgde het team tijdens het raceweekeinde intensief en leerde alle betrokkenen goed kennen.

“Van tevoren had ik al een handboek voor rijders gekregen, waarin alle functies van de knoppen en schakelaars op het stuurwiel en in de auto precies stonden beschreven. Dat was niet zomaar een blad papier, dat waren wel 20 of 30 pagina’s”, vertelt Oosten. “Daar heb ik dus veel tijd in gestoken om dat allemaal in me op te nemen en natuurlijk heb ik ter voorbereiding ook veel in de simulator gezeten, zodat het niet allemaal volledig onbekend was. Dat het team in de race eerste en tweede in de klasse werd, was natuurlijk ook mooi. Blijkbaar heeft het geholpen dat ik erbij aanwezig was, haha!”

Daags na de race mocht Oosten tijdens de “rookie test” zelf plaatsnemen achter het stuur van de Porsche 911 RSR-19, waarbij de Deen Mikkel Pedersen, een van de winnende rijders, hem met raad en daad terzijde stond. Daarbij volgde er nog een verrassing, zo vertelt hij: “Uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik niet vijf rondjes zou rijden, maar 30, dus echt gewoon een volledige test. Dat maakte het nog veel mooier, al moet ik wel zeggen dat ik het ook allemaal best spannend vond.”

Tijdens de ochtendsessie reed Oosten in totaal 19 ronden, waarbij hij op zijn laatste volledige ronde een tijd van 2:00,749 minuten liet noteren, de snelste tijd van de dag van alle nieuwkomers die in de GTE-Am-klasse in actie kwamen. In de middagsessie reed Oosten nog eens 14 ronden, waarbij hij opnieuw in zijn laatste volledige ronde zijn persoonlijke snelste tijd van de sessie liet noteren.

“Het was echt een droom die uitkwam”, zegt Oosten een paar dagen later, nog steeds met hoorbaar enthousiasme. “De eerste paar rondjes was het best even wennen: een auto zonder ABS, dus aanvankelijk blokkerende wielen bij het remmen, maar toen zei ik ook tegen mezelf: ‘Niet teveel nadenken, het is gewoon een auto, ik moet gewoon doen wat ik kan’, en dat heb ik gedaan. Ik heb het langzaam opgebouwd, ook goed met Mikkel en de engineers gesproken en geanalyseerd. Uiteindelijk heb ik alle ervaring die ik had opgedaan kunnen omtoveren tot een prima rondje. De neerwaartse druk heeft wel de grootste indruk gemaakt, echt niet normaal, hoe snel je daarmee de bocht door kunt! Vetter dan dit wordt het volgens mij niet!”

Project 1-teambaas Hans-Bernd Kamps was vol lof over zijn protegé: “De manier waarop Maxime met uitdagingen omgaat, wordt gekenmerkt door een bepaalde mate van onbekommerdheid en dat komt bij het team heel goed over. Hij werkt hard aan het realiseren van zijn doelen. Hij is extreem gefocust en komt zo tot bijzondere prestaties. Ook in Bahrein heeft hij ons weer overtuigd. Het team kijkt vooruit naar het seizoen in de DTM Trophy 2023.” Datzelfde geldt voor Maxime Oosten, die na deze bijzondere ervaring vol aan de slag kan in de voorbereiding op het komende seizoen.