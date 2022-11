Volop Porsches op Interclassics Brussel

Voorafgegaan door een gala-avond voor genodigden op donderdagavond is op vrijdag de beurs Interclassics in het Expo-complex in Brussel geopend voor bezoekers. Nog tot en met aanstaande zondag (beide dagen in het weekeinde van 10.00 tot 18.00 uur) is de beurs te bezoeken. Speciale thema’s zijn onder andere 75 jaar Ferrari en 50 jaar BMW M, maar uiteraard is er ook voor Porsche-liefhebbers veel te zien, van een geweldige 356 Pre-A tot een bijzondere Spyder op 911-basis. Vierenzestig.nl was ter plekke en maakte een fotoselectie van alles wat er op Porsche-gebied te zien is. Nadere informatie is te vinden op https://interclassics.events/classic-car-show-brussels/

Foto’s: Rebocar/R. de. Boer