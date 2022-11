‘The Art of Dreams’ brengt een kinderdroom groots tot leven

Met het opwindende werk ‘dream big’ van de Schotse kunstenaar Chris Labrooy, brengt Porsche haar wereldwijde intitiatief ‘The art of Dreams’ voor het eerst naar Noord Amerika.

Dit initiatief maakt dromen zichtbaar, met tijdelijke kunstwerken in toonaangevende culturele centra. Labrooy’s kunstwerk laat het kind in ons iedereen zien en daagt ons uit om groot te dromen, dream big.

Eerbetoon aan kinderdromen

Centraal staat een witte Porsche 911 Carrera 4S (992) in de hand van een meer dan levensgrote figuur met een racehelm op. De echte 911 lijkt wel een speelgoedauto. Het kunstwerk is een eerbetoon aan kinderdromen.

Digital artist en Porscheliefhebber Chris Labrooy heeft ‘Dream Big’ eerst digitaal ontworpen en daarna tot leven gebracht. Het verwijst ook naar een virtueel Porsche project dat in de nabije toekomst zal worden onthuld.

“Porsche staat voor de belichaming van het vervullen van een droom. Met ‘Art of Dreams’ willen we mensen aanmoedigen om te blijven dromen”, aldus Robert Ader, CMO bij Porsche. “Tegelijkertijd willen we kunstenaars ondersteunen en bijzondere kunstwerken zichtbaar maken voor het publiek. In de VS is DE manier om de kunstwereld en ontwerpers te bereiken de Miami Art Week. Spannend om hier voor het eerst onze opmars te maken”.

Art of Dreams

‘Art of Dreams’ werd in oktober 2021 door Porsche afgetrapt in Parijs. Het betreft een aantal interactieve kunstwerken in grote steden. De aftrap werd gedaan door de Franse artiest Cyril Lancelin met het kunstwerk ‘Remember your dreams’. Dit werk was later ook in Singapore te zien.

Dit werd tijdens de Milan Design week in juni 2022 opgevolgd door “Everywhereness” van Ruby Barber (Studio Mary Lennox, Berlijn). Een botanische kunstwerk van wilde rozen en een Porsche 911 S uit 1972.

Chris Labrooy

Hij studeerde product design aan de gerenommeerde Royal College of Art in Londen. Na het behalen van zijn Master werd de Schot de digitale wereld ingezogen. Hiermee combineerde hij zijn kennis van echte objecten met een steeds groeiende fascinatie van het surrealistische. Dit heeft tot een aantal bijzondere kunstwerken van de Porscheliefhebber geleid, te zien in onderstaande video.

Beeldmateriaal: Porsche Newsroom