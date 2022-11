Noteer alvast de 64-toerritten voor 2023 in je agenda

Voor 2023 barsten we weer van de ideeën. Toerritten mogen daarbij zeker niet ontbreken!

Wij zijn al bezig met het uitzetten van ritten, het benaderen van bedrijven voor start- en eindpunt, en niet in de laatste plaats lunchgelegenheden. Daar zijn we nog lang niet klaar mee en daar kunnen we dan ook helaas niets over zeggen. Wat we in ieder geval al wel kunnen zeggen zijn de datums van vier ritten, zodat je die alvast kunt vastleggen.

De datums

• 2 april – voorjaarsrit

• 25 juni – midzomerrit

• xx september – verrassing (exacte datum volgt uiteraard nog)

• 2 oktober – najaarsrit

Meer informatie

Houd onze site in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor meer informatie over een van deze ritten en; vergeet niet ze alvast in je agenda te zetten!

Wij wensen je alvast hele fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe en hopen je in 2023 welkom te mogen heten op (een van) onze toerritten.