Aandeel Porsche – update per 1 december 2022 (koers actueel t/m 1-12-2022)

Sinds een jaar kunt u hier de zogenaamde technische analyse van het aandeel Porsche volgen. De koers van het aandeel is in dat zelfde jaar gezakt van een (slot)koers van € 76,64 naar een (slot)koers van € 57,54. Dat is een neergang van € 19,10 per aandeel. Ofwel bijna 25 % ! (24,9)

Heeft u er ‘toevallig’ 1000 in uw bezit dan heeft u in een jaar tijd € 19.100,– euro verloren op het bezit van het aandeel Porsche.

Natuurlijk heeft u het zover niet laten komen en heeft u aandachtig gelezen dat het aandeel zich nog steeds in een dalende trend bevind en dat aandelenbezit uit den boze is. De reden staat hierboven vermeldt en hoeft verder geen toelichting lijkt me.

Vol frisse moed gaat het leven verder dus ook de analyse van het aandeel.

Kijken we naar de DAGGRAFIEK van het aandeel Porsche dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin;

De RSI staat op 44 en wijst naar beneden. Van een trendomkeer is geen sprake, de nieuwe, aanstaande daling zal dan ook conform de dalende trend zijn. .

Grafiek midden;

Zowel de groene lijn alsook de blauwe lijn (het MA-10 en het MA-30) vertonen een horizontaal verloop, een teken dat de koers richting zoekt.

Grafiek onderin;

Het MACD laat een mooie stijging zien maar een doorbraak naar het positieve gebied boven de nul wat gepaard moet gaan met stijgende koersen is niet aan de orde.

Het ligt NIET in de lijn der verwachtingen dat er binnen afzienbare tijd een enorme koerswinst in het verschiet ligt, wonderen daar gelaten.

De weekgrafiek van 1 december 2022,

Grafiek bovenin: Te beginnen met de RSI, de indicator in de kleine grafiek bovenin; met een waarde van 38, geen reden voor euforie. Een zijwaarts verloop is het maximale.

Het middenstuk. De steunlijn van het dalende trendkanaal is doorbroken, wat op zich al een slecht signaal is. Deze steunlijn fungeert nu als weerstand wanneer de koersen gaan stijgen. Een toegevoegde horizontale steunlijn biedt geen soelaas en is meteen doorbroken. Niet vreemd, want op een been kun je eenmaal niet lang staan. Een langere weerstandslijn gevormd door eerdere toppen uit het verleden en de recente bodem, biedt nu weerstand. De koers van het aandeel hangt tussen weerstand en steun. De dalende trend is echter intact!

Grafiek onderin. Het MACD vormt een bodem op dit niveau. In elk geval dieper dan de voorgaande, geheel in correlatie met de dalende koers.

Voorzichtige conclusie: Kijk ik sec naar de grafieken dan is een belegging in het aandeel Porsche in het verleden jaar niet de beste beslissing geweest. Dit geldt trouwens voor de meeste aandelen. Oorlog en beurs is nooit een fijne combinatie. De beurs wordt gedomineerd door slecht nieuws, oorlog, crisis, oplopende inflatie etc. Een recessie is niet meteen in zicht, dalende beurskoersen zijn echter wel te verwachten.

Indien u aandelen in bezit heeft is het devies rustig te blijven zitten en eventueel met opties te beschermen tegen de ontwaarding. Er zijn nog steeds aandelen die het beter doen dan de markt!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust

LucVerschurenTA@gmail.com