Race door het leven van Gijs van Lennep in de showroom van Porsche Centrum Gelderland!

Afgelopen woensdag 30 november konden zo’n 250 genodigden genieten van de Porsche Expert Talk van de legendarische all-round coureur Gijs van Lennep in de showroom van Porsche Centrum Gelderland. ⁠

⁠

Na een goede ontvangst met een hapje en een drankje door het personeel van PCG, werd, op het tijdelijke podium waar normaalgesproken verschillende mooie Porsches staan te glimmen, het event geopend door de host van het evenement, Mark Wegh.

In een talkshow stijl werd Gijs van Lennep, voormalige Formule 1- en all-round autocoureur, gevraagd over zijn leven en natuurlijk met name zijn racecarrière. De presentatie van het gesprek was in handen van Mark Koense, autosportpublicist die zelf ook vijftien jaar werkzaam was bij verschillende raceteams, in onder andere de Formule 1.

Gijs vertelde hoe zijn passie voor de racerij begon. Allereerst door de bezoeken aan races op het circuit van Zandvoort samen met zijn vader en oudere broer. Tijdens bijbaantjes op jonge leeftijd bij bijvoorbeeld Slotemakers slipschool, kon hij veel rijervaring op doen. Zelfs nog voordat hij zijn rijbewijs had. Als eerste eigen auto kocht hij een Volkswagen Kever maar omdat die niet snel genoeg was bouwde hij er al snel een 4-cilinder Porsche motor in.

Uiteindelijk kwam Gijs via een aantal omwegen in de professionele racerij terecht, en werd zelfs fabriekscoureur bij Porsche, een droom van velen. Hij wist in zijn gehele racecarrière vele verschillende races op zijn naam te zetten. Waaronder in 1971 als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans, samen met Helmut Marko in een Porsche 917. In hetzelfde jaar won hij ook in de Targa Florio en in 1976 lukte het hem zelfs nogmaals om de 24 uur van Le Mans te winnen. Dit keer met de Belgische racelegende Jacky Ickx. In dezelfde periode was Gijs ook vier seizoenen actief in de Formule 1.

Aan het einde van deze één uur durende race door het leven van Gijs van Lennep was er de mogelijkheid om zijn biografie (64 wijde destijds al een artikel aan) te bemachtigen (inmiddels al de tweede druk) en persoonlijk gesigneerd te krijgen. En als kers op de taart werden alle genodigden getrakteerd op een copy van de mooie oorkonde die Mark Wegh aan Gijs overhandigde als eerbetoon aan zijn 50 jaar in de racesport. Alles bij elkaar was het een zeer geslaagd event bij Porsche Centrum Gelderland. Bedankt!