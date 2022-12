Autosportkalenders Porsche 2023

Ook voor 2023 kunnen liefhebbers van Porsche in de autosport kiezen uit meerdere passende kalenders met fascinerende foto’s. Grote formaten om aan de wand te hangen, om cadeau te doen of om zelf van te genieten, een heel jaar lang!

Kalender 24h-Rennen Nürburgring 2023

De 24-uursrace op de Nürburgring-Nordschleife beleefde in 2022 zijn 50e editie en voor het eerst sinds een aantal jaren mocht niet alleen het publiek zonder restricties naar binnen, maar werd er ook weer gewoon 24 uur lang zonder onderbreking geracet. Ook wel weer eens prettig! Met fraai Nederlands succes bovendien, want Robin Frijns maakte, samen met Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde en Frédéric Vervisch, deel uit van de rijderscombinatie die met de Audi R8 LMS van het Audi Sport Team Phoenix de race won.

De mooiste momenten van het evenement, een van de grootste autosportevenementen in Europa, zijn opnieuw vastgelegd door het team van Gruppe C Photography, dat al jarenlang ook het officiële boek van de race maakt en met minstens een dozijn fotografen langs de baan, in de pits en in de paddock actief is. Dat resulteerde ook ditmaal weer in een prachtige kalender op A2-formaat, met twee foto’s per maand, zodat je iedere twee weken een nieuwe impressie aan de wand hebt. Gedrukt op mooi zwaar papier, afgewerkt met spotvernis op de titelpagina, een echt collectors’ item! Natuurlijk zijn er ook mooie foto’s met Porsches, onder andere een indrukwekkende groepsfoto van alle deelnemende 911 GT3 R’s in de race.

Prijs: 40 Euro excl. verzending, te bestellen via: www.gruppec-verlag.de





Voor de echte Nordschleife-fans is er ook een speciaal pakket, bestaande uit twee officiële jaarboeken (van de 24-uursrace en van het NLS/VLN-kampioenschap) plus de kalender van de 24-uursrace, bij elkaar voor 90 in plaats van 125 Euro.

Walter Röhrl Kalender 2023

In Duitsland is Walter Röhrl nog steeds ongelooflijk populair. Als hij ergens bij een evenement aanwezig is, staan er onmiddellijk honderden mensen om hem heen, die allemaal een handtekening willen. “Ik zou denken dat bijna iedereen in Duitsland inmiddels wel een handtekening van me heeft”, grapte hij enkele jaren geleden toen we hem uitgebreid interviewden. Eerder dit jaar werd hij 75 en eigenlijk wilde hij het wat rustiger aan doen, maar daarvan is vooralsnog weinig te merken…

Zo was de tweevoudig wereldkampioen rally dit jaar een van de absolute sterren tijdens de Olympia Rallye Revival, een evenement dat de roemruchte Olympia Rallye van 1972 deed herleven. Destijds was dat de eerste rally waarbij Röhrl opviel door het als onbekend jong talent het de gevestigde orde knap lastig te maken. Het Duitse fotobureau Kräling van vader Ferdi en zoon Bodo Kräling komt voor 2023 met een prachtige kalender waarin de prestaties van Röhrl in de Olympia Rallye en de gelijknamige Revival centraal staan. Op mooi groot formaat, 67 x 47 cm, twee foto’s per maand op hoogwaardig papier. In 1972 reed Röhrl met een Ford Capri, maar tijdens de Revival van dit jaar stapte hij ook achter het stuur van een aantal Porsches, die uiteraard op de kalender te vinden zijn.

Prijs: 49,90 Euro excl. verzending, te bestellen via: www.kraeling-foto.de

Motorsport Classic 2023

De kalender ‘Motorsport Classic’ kent ieder jaar weer een grote schare liefhebbers en dat is ook geen wonder, want de zwart-witfoto’s uit het enorme archief van McKlein roepen de sfeer van de jaren 60 en 70 op, toen de autosport tot grote hoogte steeg. De editie 2023 houdt deze traditie levend, van spectaculaire rallyfoto’s tot aan de traditionele Le Mans-start bij de 24-uursrace in 1968 – die vanwege de studentenprotesten in dat jaar overigens in september verreden werd, maar dat terzijde.

Ook opnamen uit de paddock en portretten van rijders behoren tot de selectie, terwijl er ook spannende auto’s te zien zijn: van de Chaparral 2G via diverse Porsches en Ferrari’s tot aan de Ford GT40 en Mini Cooper. Van de Porsches noemen we een 908 met Gerhard Mitter op de Norisring in 1968, Vic Elford in een 911 op het circuit van Thruxton in hetzelfde jaar, een heel veld vol 356’s tijdens een vliegveldrace in Innsbruck in 1958 en de 718 RSK van Wolfgang Graf Berghe von Trips die wordt uitgeladen voor de vliegveldrace van Zeltweg in 1958.

Net als bij de meeste andere kalenders kan worden gekozen uit twee verschillende afbeeldingen per maand, weergegeven in zwart-wit op een formaat van 67 x 48 cm en op hoogwaardig papier gedrukt.

Prijs: 49 Euro excl. verzendkosten, te bestellen via: www.racingwebshop.com