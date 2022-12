“Even” op de Koffie bij Porsche Centrum Twente.

Als je dan toch naar Oldenzaal moet om wat op te halen vanuit het zuiden, dan heb je een goede reden om op de nieuwe locatie van Porsche Centrum Twente langs te gaan. En als er ook een bestelling voor je klaar ligt helemaal.

Na een rit van zo’n 160 kilometer naar Oldenzaal was het een kleine omweg naar PCT. Het was voor mij echt alweer een eeuwigheid geleden dat ik bij PCT was geweest, nog op de oude locatie. Dus was het echt tijd om hun nieuwe locatie te bewonderen. Bij aankomst herken je meteen dat je op het juiste adres bent aangekomen. Een mooi strak gebouw aan de buitenkant. En ‘s avonds met de verlichting aan heeft het zeer zeker de Porsche uitstraling die je verwacht. Het gebouw en de façade zijn niet echt een verrassing maar dat had ik ook niet verwacht. Alle Porsche Centra moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden en eisen die Porsche AG voorschrijft. Maar bij binnenkomst is het dan toch net even anders dan bij andere Porsche centra. Wat ik persoonlijk zeer kan waarderen. Links is de ontvangstreceptie waar ik door een zeer vriendelijk dame wordt welkom geheten en de vraag wordt gesteld waarmee ze mij kon helpen.

Ik had een afspraak staan met Linda van Dijk. Ja DE Linda die bij Porsche Centrum Leusden heeft gewerkt als Sales Support. Linda is na een studie en het op doen van werkervaringen weer teruggekeerd bij Porsche, en wel als de eerste vrouwelijke Sales Executive van Porsche Centrum Twente. Het weerzien met Linda was als of ik haar verleden week nog had gezien. Terwijl het in werkelijkheid alweer een paar jaar geleden was. Het was dus als vanouds en vertrouwd. Na een kopje koffie zijn we eerst mijn bestelling in de shop wezen pakken. Maar dan sta je in de shop en dan wordt het snel toch iets meer wat je mee naar huis neemt. Dus het bleef niet bij één Porsche icecubetray maar er kwamen er nog een paar bij, net als een paar bekers en een partij kerstballen. Linda verwoordde het juist. “Nou Alain, het is weer als vanouds een tas vol.”

Helaas was het inmiddels al wat later en was er dus niet heel veel tijd meer voor een grandtour, maar het was zeker de moeite waard. De Kerstboom was bij binnenkomst niet te overzien. Zoals ik al aangaf is de ontvangst bij binnenkomst links met daarnaast een zeer smaakvolle zitgelegenheid en koffiebar.

Je loopt binnen in een lichte, hoge en grote showroom. Vooral door de hoogte en de doorzichtlijnen heb je meteen een gevoel van ruimte. Ook sta je meteen op de pitlane/startopstelling tussen de 911’s. In de ruime showroom stond ook deze Cayman GT4 in zwart met goud. Deze zwarte GT4 met gouden striping gaf mij persoonlijk het “John Player Special” retrogevoel. Smaken verschillen maar ik persoonlijk vind deze GT4 echt top.

Bij binnenkomst stond rechts nog een bijzonder GT4… namelijk een Porsche GT4 RS. Een GT4 die je niet zo snel bij elke dealer zal vinden in de showroom. Wat een geweldige monster. Maurice van 64 heeft deze al getest en gereden voor ons. Het is een van de Porsche in mijn persoonlijk top 5. Net zoals deze Porsche 911 GT2.

Rechts kijk je vanuit de showroom door een grote glaswand de ruime en grote werkplaats in. Ondanks dat Porsche Centrum Twente pas relatief kort in dit nieuwe pand is gehuisvest zijn er nu al uitbreidingsplannen voor onder andere de werkplaats. De transparantie en zichtbaarheid van het werkplaatsgedeelte geeft een gevoel van openheid en vertrouwen. Je kan zien wat er aan de auto wordt gedaan en hoe er mee wordt omgegaan. Dat spreekt mij erg aan. Een stukje openheid naar de klant.

Na de showroom liet Linda de afleverruimtes zien, waar net de sleutels van een splinternieuwe Porsche werd overhandigd aan de nieuwe eigenaren. Nogmaals gefeliciteerd! Op naar boven, waar een ruime keuze aan approved Porsches staat. Ik dacht even dat ik de auto van onze Robin zag staan …. maar die staat gewoon nog bij hem in de carport.

Het uitzicht vanaf boven de snoepwinkel in, is natuurlijk geweldig. Wat een uitzicht. Er staat werkelijk een geweldige keuze aan Porsches, zowel klassieke luchtgekoelde als de Elektrische Taycan.

Maar er is nog meer geweldigs, zoals de speciale wachtruimte voor de mannen. Dames; jullie kunnen nu gerust de shop ingaan, of voor bij de nieuwe Porsche de juiste accessoires uitzoeken zonder gezucht op de achtergrond. Nee je hoeft je man daarvoor niet meer af te geven in de ballenbak. Je kan ze bij PCT gewoon afgeven in deze raceroom met twee racesimulatoren. Geloof mij, je heb er geen kind meer aan…. Maar sommige mannen zullen hun vrouwen daar terugvinden. Autosport en racen zijn ook zaken die genoeg vrouwen waarderen. Dus wat een geweldig idee van PCT.

Helaas was het maar een kort bezoekje en was er weinig tijd. Maar we komen zeker graag terug naar Porsche Centrum Twente voor een wat uitgebreider bezoek met meer interviews en meer leuke weetjes. Als afsluiting nog een kleine videoindruk van Porsche Centrum Twente.

Nog een persoonlijke noot van en over Porsche Centrum Twente. Echt een erg mooi Porsche Centrum dat zeker meer dan de moeite waard is om eens langs te gaan. Misschien proef je dan net als ik de uitstekende sfeer die er hangt en ervaar je zelf dat er een goed, hecht en klantgericht team staat. Ik kreeg het gevoel dat ik bij een familiebedrijf was binnengestapt. Iedereen was oprecht, vriendelijk en er heerste een goede sfeer. De woorden “saamhorigheid” en “team” kwamen bij mij op over de vriendelijk lachende medewerkers en medewerksters van Porsche Centrum Twente.

Een paar dingen die ik persoonlijk niet helemaal begrijp zijn: Waarom is de shop relatief klein en niet veel dichter bij de ontvangst area geplaatst? Deze is nu rechts achterin een hoek van het centrum geplaatst. Ik zou bijna zeggen, daar verstopt. De gastdame die verantwoordelijk is voor de shop staat voorin. Dus dat is verre van ideaal.

Dan de vestigingsplaats van Porsche Centrum Twente. Dat is in Deventer wat tot de provincie Overijssel behoort, en er zal best een goede reden zijn waarom de naam PCT behouden is, maar ik persoonlijk blijf het toch wat vreemd vinden. Alles bij elkaar ben ik blij toch nog op Sinterklaasavond “even” langs Porsche Centrum Twente te zijn gereden, want het was het meer dan waard. Via deze weg wil ik Linda en Cas bedanken voor de erg vriendelijk ontvangst.