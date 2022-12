Porsche maakt rijdersindeling FIA WEC/IMSA bekend, Bastian Buus nieuwe fabrieksjunior

Tijdens de jaarlijkse Night of Champions in de centrale kantine van het test- en ontwikkelingscentrum in Weissach, die voor het eerst sinds 2019 weer als fysiek evenement kon worden gehouden, maakte Porsche de indeling van de rijders voor de beide LMDh-programma’s met de nieuwe Porsche 963 in FIA WEC en het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship bekend. Tevens werd aangekondigd dat de Deen Bastian Buus de nieuwe junior-rijder van Porsche voor de Porsche Mobil 1 Supercup is.

Porsche Motorsport kent in 2023 een van de omvangrijkste programma’s in zijn historie, waarbij de nadruk ligt op de fabrieksactiviteiten in de Formule E, met Pascal Wehrlein en nieuwe aanwinst António Félix da Costa, en de beide campagnes met de nieuwe 963 LMDh in FIA WEC en het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, waarvoor Porsche een samenwerking is aangegaan met het team van de Amerikaanse ondernemer Roger S. Penske. De WEC-activiteiten zullen worden gerund vanuit de nieuwe vestiging van het team in de Duitse stad Mannheim, het IMSA-programma loopt vanuit het bestaande hoofdkwartier van Penske in Mooresville in de staat North Carolina. De 85-jarige Penske was zelf in Weissach aanwezig en maakte de samenstelling van de rijdersteams voor de beide sportwagenprogramma’s bekend.

De 85-jarige Roger S. Penske kwam speciaal voor de avond over vanuit Amerika. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

In IMSA rijden de Fransman Mathieu Jaminet en de Brit Nick Tandy in de auto met het startnummer 6, de Australiër Matt Campbell en de Braziliaan Felipe Nasr zijn de rijders van de auto met het startnummer 7. Voor het FIA WEC vormen de Amerikaan Dane Cameron, de Deen Michael Christensen en de Fransman Frédéric Makowiecki de bezetting van de Porsche met startnummer 5, de Fransman Kévin Estre, de Duitser André Lotterer en de , rijden met het startnummer 6. Voor de lange-afstandsraces in IMSA (Daytona, Sebring, Watkins Glen en Road Atlanta) worden de genoemde duo’s nog aangevuld.

Lineup: Twee auto’s met elk twee rijders in IMSA, twee auto’s met elk drie rijders in FIA WEC. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Ook Gianmaria Bruni, Romain Dumas, Richard Lietz en Thomas Preining behoren tot het kader van fabrieksrijders. Van Preining is al bekend dat hij uitkomt in de DTM, evenals de Noor Dennis Olsen, maar voor de rest staan voor deze rijders nog geen definitieve programma’s vast. Voor de 24-uursrace op de Nürburgring heeft Porsche voorlopig Michael Christensen, Kévin Estre, Frédéric Makowiecki, Nick Tandy en Thomas Preining op het oog, plus de vroegere Porsche-fabrieks-juniorrijder Ayhancan Güven.

De Deen Bastian Buus (r.) is de nieuwe fabrieks-juniorrijder van Porsche, hier met Supercup-kampioen Dylan Pereira (m.) en BWT Lechner Racing-teambaas Robert Lechner (l.). (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Na een strenge selectie, waarvan ook onze landgenoten Loek Hartog en Kay van Berlo als afgevaardigden van respectievelijk de Duitse en de Amerikaanse Porsche Carrera Cup deel uitmaakten, is de 19-jarige Deen Bastian Buus gekozen als nieuwe Porsche-juniorrijder. Hij krijgt een omvangrijk ondersteuningpakket, waarmee hij volgend jaar opnieuw kan uitkomen in de Porsche Mobil 1 Supercup. “Vermoedelijk weer met BWT Lechner Racing, want dat is me het afgelopen seizoen heel goed bevallen”, aldus de Deen in gesprek met Vierenzestig.nl. Zijn voorganger als junior, de Duitser Laurin Heinrich, promoveerde naar het kader van rijders die officieel bij Porsche onder contract staan.