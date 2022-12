Officiële opening eFuels fabriek in Chili

Synthetische brandstof (gemaakt uit water en kooldioxide) voor het vrijwel CO2 neutraal rijden met verbrandingsmotoren

Porsche en andere internationale partners zijn in samenwerking met het Chileense bedrijf Highly Innovative Fuels (HIF) gestart met de productie van synthetische brandstoffen.

In de aanwezigheid van de Chileense Minister van Energie Diego Pardow, is de ‘Haru Oni’ proeffabriek te Punto Arenas in het uiterste zuiden van Chili gisteren, 20 december, geopend door uitvoerende bestuursleden van Porsche; Barbara Frenkel en Michael Steiner. Een Porsche 911 werd volgetankt met de eerste synthetische brandstof uit deze fabriek.

Vierenzestig heeft al een aantal artikelen geweid aan Porsche en synthetische brandstoffen. Wij blijven dit volgen omdat wij het geweldig zouden vinden als er ook in de toekomst auto’s met verbrandingsmotoren blijven rijden. Dat ons favoriete merk hierin het voortouw neemt juichen wij alleen maar toe.

“Porsche zet zich in voor twee mogelijkheden op het gebied van e-mobiliteit: elektrische aandrijving en eFuels als een aanvullende technologie. Het toepassen van eFuels vermindert de CO2 uitstoot. Als we naar de hele verkeerssector kijken, moet de industriële productie van synthetische brandstoffen wereldwijd worden gepromoot. Met deze eFuel proeffabriek speelt Porsche een leidende rol in deze ontwikkeling” aldus Barbara Frenkel, lid van de Raad van Bestuur voor inkoop bij Porsche AG.

“De potentie van eFuels is enorm” vult Michael Steiner, lid van de Raad van Bestuur ontwikkeling en onderzoek, haar aan. “Er rijden momenteel op de wereld meer dan 1,3 miljard voertuigen met een brandstofmotor. Veel hiervan nog tientallen jaren vanaf nu. Synthetische brandstof maakt het vrijwel CO2 neutraal rijden voor de eigenaren van deze voertuigen mogelijk”.

In de proeffase is een productie van ongeveer 130.000 liter per jaar gepland. Om te beginnen wordt deze brandstof gebruikt in opvallende eigen projecten. Denk aan de Porsche Mobil 1 Supercup en de Porsche Experience Centra. Na de proeffase zal de eerste opschaling naar 55 miljoen liter per jaar gaan (midden van het volgende decennium). Naar verwachting is de productie in Chili zo’n twee jaar later 550 miljoen liter.

Zoals we al in dit artikel schreven is de ligging van Punta Arenas ideaal door de klimatologische omstandigheden. Ongeveer 270 dagen per jaar staat er een forse wind wat maximale capaciteit van de windmolens mogelijk maakt. Daarbij ligt het vlakbij de haven van Cabo Negro van waaruit de synthetische brandstof wereldwijd kan worden getransporteerd. Gewoon via de bestaande infrastructuur.

Porsche werkt naar een CO2 neutrale balans in 2030, over de gehele “value chain”. Geheel elektrische modellen en het toepassen van synthetische brandstoffen vormen een onderdeel van de duurzame strategie van Porsche. Heden ten dage heeft Porsche al 100 miljoen dollar in het onderzoeken en produceren van synthetische brandstof geïnvesteerd.

Niet alleen elektrisch rijden lijkt de toekomst dus. Laten we het hopen.

Bron en foto’s Porsche Newsroom