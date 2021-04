De Formule 1 avonturen van Porsche (deel 1)

Het nieuwe Formule 1 seizoen is net van start gegaan en onze ogen zijn wederom gericht op de prestaties van landgenoot Max Verstappen. Maar ons favoriete merk heeft ook een Formule 1 verleden. We kunnen alvast verklappen, groots zou het niet worden, want zo lang en imponerend als het palmares is van het merk uit Zuffenhausen, in vooral het endurance racen, zo kort en toch ietwat teleurstellend werd het Formule 1 avontuur.

Formule 2

De aanloop naar de Formule 1-activiteiten van Porsche begon eind jaren ’50, toen het merk zijn debuut maakte in de Formule 1 Grand Prix van Duitsland in 1957. De organisatie had de race opengesteld voor Formule 2 auto’s om het deelnemersveld te vergroten. Een echte Formule 2 auto had Porsche op dat moment nog niet en voor het Porsche Werks Team verschenen Edgar Barth en Umberto Maglioli aan de start met een 550 Spyder, de auto die toen al furore had gemaakt op diverse circuits en menigmaal goed was voor een finish in de top drie. De excentrieke Nederlandse Porsche pionier Carel Godin de Beaufort stond met Ecurie Maarsbergen als privateer op de startlijst met eveneens een 550 Spyder. Het Formule 2 debuut werd een succes met een overwinning voor Edgar Barth, Carel Godin de Beaufort pakte de derde plaats in de Formule 2. Maglioli moest de strijd staken met motorproblemen.

Carel Godin de Beaufort

Behra Porsche

De 718 volgde de succesvolle 550 Spyder op en met de 718 RSK, die eenvoudig aan te passen was naar een door de nieuwe regelgeving verplichte single-seater configuratie, werd opnieuw meegestreden om de punten in Formule 2. Maar het Werks Team wist in 1958 ondanks twee overwinningen op Reims en AVUS, geen harde noten te kraken in het Formule 2 kampioenschap. In de winter van 1958 – ’59 werd er verder geborduurd op de 718 RSK en een aanval op het kampioenschap. De eerste echte single-seater was de Behra-Porsche, naar de naam van de Franse coureur Jean Behra. Behra liet ex-Maserati ontwerper Valerio Colotti een nieuw spaceframe chassis ontwerpen waarop de componenten van de 718 RSK overgezet konden worden. Notabene, Behra racete aan het begin van het seizoen in ’59 zelf niet met de auto omdat hij onder contract stond bij Ferrari.

Typ 718/2

Porsche was ondertussen zelf ook bezig met een Formule 2 auto. Wilhelm Hild, Helmuth Bott en Hans Mezger ontwikkelden op basis van de 718 RSK een nieuwe single-seater die als de Typ 718/2 door het leven zou gaan. Modificaties die op de RSK waren gebruikt, werden opnieuw toegepast net als een nieuwe versnellingsbak. Buiten dat was de auto technisch grotendeels gelijk aan de 718, afgezien van het smallere chassis en het plaatwerk. Zowel de Behra-Porsche als de nieuwe Werks Formule 2 Porsche verschenen in Monaco voor de Grand Prix in 1959. De Behra-Porsche wist zich niet te kwalificeren voor de race zelf en de Werks Porsche haalde de finish niet. De Grand Prix van Pau kende wel een veelbelovende aanloop, het Werks Team ontbrak weliswaar, maar Jean Behra had de kans om in zijn eigen Porsche deel te nemen en deed dat met verve in de kwalificaties. Behra startte vanaf de eerste startrij en finishte vijfde in de race. Harry Schell deed mee met een standaard RSK en finishte in de top 10. Carel Godin de Beaufort en Wolfgang Seidel, beide in een aangepaste RSK, haalden de finish niet.

Herbert Linge in een 718/2 op de Nürburgring, 1959

Behra die inmiddels bij Ferrari weg was, had zijn Behra-Porsche ingeschreven voor de Grand Prix van Duitsland op het AVUS circuit, maar hij zou niet aan de start van de race verschijnen. Een zwaar ongeval in een race voorafgaand aan de Grand Prix kostte de Fransman het leven. Porsche had in de tussentijd wel progressie gemaakt met de 718/2, maar uit respect voor de omgekomen Franse coureur trok het Werks Team zich terug voor de Duitse Grand Prix. Al met al was 1959 nog immer geen triomfantelijk jaar. Hoewel op Reims nog wel wat resultaten werden geboekt met twee Werks Porsches in de top 10. Jo Bonnier werd derde en Wolfgang von Trips reed met een RSK naar de vijfde plek. Hans Herrmann stuurde de Behra-Porsche als tweede voorbij het zwart-wit geblokt.

Volgende keer: Porsche gooit de handdoek nog niet in de ring en in 1960 lijkt er een omslag te komen.

Foto’s: Porsche AG