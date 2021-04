Porsche Mobil 1 Supercup richt zich op hernieuwbare brandstoffen

Initiatief om koolstofarme brandstof op te nemen in internationale merkencups

Wanneer het Porsche Mobil 1 Supercup-seizoen 2021 van start gaat, zet het kampioenschap zich in voor het gebruiken van koolstofarme brandstoffen: als eerste stap zal de internationale merkencup geavanceerde biobrandstoffen en eFuels gebruiken, die het potentieel hebben om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Porsche en ExxonMobil werken samen om dit beacon-project te gebruiken om de levensvatbaarheid van hernieuwbare vloeibare brandstoffen onder zware raceomstandigheden te testen. De nieuwe Porsche 911 GT3 Cup met zijn hoogtoerige, krachtige zescilindermotor doet dienst als het perfecte testlaboratorium voor de Esso Renewable Racing Fuels: De 375 kW (510 pk) sterke vier-liter motor is getest om op hernieuwbare brandstoffen te draaien. Het doel is om waardevolle ervaringen op te doen en mogelijkheden te vinden om de consument bekend te laten worden met hernieuwbare brandstoffen wat de acceptie voor het gebruik in de toekomst zal vereenvoudigen.

De Porsche Mobil 1 Supercup-races worden gehouden als supportevenementen in acht Europese races van het FIA FORMULE 1 WERELDKAMPIOENSCHAP.





Porsche 911 GT3 Cup, Porsche Mobil 1 Supercup, Roll-Out Zandvoort 2021

Porsche en ExxonMobil implementeren een strategie in twee fasen voor het testen van hernieuwbare

brandstoffen met het potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 2021 racen de coureurs die strijden voor de Porsche Mobil 1 Supercup, de acht races van dit seizoen met een bijmenging van biobrandstof. Deze geavanceerde biobrandstof wordt gewonnen uit producten uit voedselafval. Extra componenten worden bijgemengd om de vereiste brandstofeigenschappen mogelijk te maken. Er wordt een octaangetal van ongeveer 98 bereikt.

Porsche Newsroom plaatste een persbericht over deze samenwerking.

De volgende stap wordt in 2022 verwacht met de introductie van een eFuel afkomstig van

het nieuwe pilotproject Haru Oni ​​in Chili, dat waterstof genereert wat vervolgens wordt gecombineerd

met opgevangen kooldioxide uit de atmosfeer om methanol te produceren.

Verwacht wordt dat deze eFuel de uitstoot van broeikasgassen met wel 85 procent zal verminderen, als het wordt gemengd volgens de huidige marktnormen voor brandstof voor moderne personenauto’s *. In dit pilotproject, werken Porsche en ExxonMobil samen met andere internationale partners om de ontwikkeling en potentiële toekomstige commerciële levensvatbaarheid van synthetische brandstoffen te versnellen.

Oliver Schwab, Porsche Mobil 1 Supercup, Roll-Out Zandvoort 2021

“Het testen van nieuwe technologieën in de racerij is al tientallen jaren traditie bij Porsche.

We zijn er trots op dat we voor Porsche een pioniersrol kunnen vervullen op het gebied van

eFuels ”, bevestigt Oliver Schwab, projectmanager Porsche Mobil 1 Supercup. “De

Supercup is de eerste internationale raceserie die gebruikmaakt van hernieuwbare brandstoffen. Aangezien onze races worden gehouden als onderdeel van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap, staan we erg de aandacht van de media, het publiek en andere autoconstructeurs. Als een pionier in het gebruik van synthetische brandstof in Porsche raceauto’s, neemt de Porsche Mobil 1 Supercup een belangrijke communicatiefunctie op zich voor de betekenis van eFuels bij Porsche. “

Eerste brandstoftests in begin 2019

Porsche en ExxonMobil voerden de eerste brandstoftests uit en verzamelden hierover informatie in begin 2019. Begin 2020 werden motortesten uitgevoerd op testbanken, experimenteerden zij met de uitwisselbaarheid van onderdelen van het brandstofsysteem en deden ze proeven onder een breed scala van rijomstandigheden. Ook racebrandstof moet voldoen aan de bijzondere reguleringsvereisten. Porsche en ExxonMobil hebben samengewerkt om de chemische, fysische en technische specificaties van de Esso Renewable Racing Fuel te ontwikkelen met dit in gedachten. ExxonMobil verzorgt ook de laatste vermenging van de raceklare brandstof.

Porsche 911 GT3 Cup, Porsche Mobil 1 Supercup, Roll-Out Zandvoort 2021

De Esso Renewable Racing Fuel zal worden gebruikt in alle races van de 2021 Porsche Mobil 1

Supercup, inclusief de eerste uitrol op Zandvoort in Nederland en de twee pre-test

dagen gehouden in Monza, Italië. Er is een software-update toegepast om de motor- en brandstofprestaties te co-optimaliseren. Dus het motorvermogen van de nieuwe 911 GT3 Cup-racewagen blijft onaangetast.

* De hier vermelde reductie van broeikasgasemissies heeft betrekking op de vergelijking van de berekende CO2-voetafdruk van het product (GVB) voor de hernieuwbare componenten in de PMSC-racebrandstof versus 94 gram CO2e / MJ van de EU Renewable Energy Directive II-basislijnvergelijker. Emissiereductie met maximaal tot 85% van hernieuwbare componenten versus conventionele zijn gebaseerd op de CO2-voetafdruk van product berekeningen uitgevoerd volgens de ISO 14067-methodologie, effectief gerefereerd als een well-to-wheel-grens, rekening houdend met de grondstof, productie, transport en verbranding gerelateerd emissies om het mengsel van hier genoemde hernieuwbare componenten te vervaardigen. Voor de vergelijking is een functionele eenheid van 1 MJ brandstoffen gebruikt.

Bron en foto’s Porsche Newsroom