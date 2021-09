Thomas Laudenbach volgt Fritz Enzinger op als hoofd Porsche Motorsport

Per 1 oktober komt de leiding van Porsche Motorsport in andere handen. De Oostenrijker Fritz Enzinger (65), die sinds 2011 verantwoordelijk was voor de prachtige successen met de 919 Hybrid in de LMP1-klasse, diverse overwinningen en titels met de 911 RSR en de 911 GT3 R en de komst van Porsche als fabrieksteam in de Formule E, wordt opgevolgd door de 53-jarige Thomas Laudenbach, die bij Porsche ondermeer jarenlang leiding gaf aan de ontwikkeling van motoren voor de autosport.

Dat Enzinger bij Porsche Motorsport het stokje zou overgeven, stond al een tijdlang vast. In eerste instantie tekende zich dat al af voor eind 2018, de geplande einddatum voor het LMP1-project met de 919 Hybrid, maar toen dat een jaar werd vervroegd en Porsche in plaats daarvan de opzet van een fabrieksteam in de Formule E aankondigde, bleef de Oostenrijker toch nog wat langer aan boord. Hij combineerde zijn activiteiten met zijn rol als coördinator autosport voor het gehele Volkswagen-concern. Of Enzinger die taak zal voortzetten, is nog niet bevestigd, maar het vermoeden ligt op zijn minst voor de hand – inclusief een mogelijke betrokkenheid van een van de merken uit het concern als motorenleverancier in de Formule 1, wanneer in die klasse het nieuwe motorenreglement van kracht wordt.

Fritz Enzinger zorgde met zijn team voor vele sportsuccessen bij Porsche.

Fritz Enzinger stamt uit Oberwölz, met iets meer dan 1.000 inwoners het kleinste stadje in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark. Een dik halfuur rijden van het circuit dat tegenwoordig Red Bull Ring heet, maar nog bekendstond als Österreichring toen de jonge Enzinger met zijn lichtblauwe Volkswagen Kever daar races bezocht. Formule 1, de 1000-kilometerrace voor sportwagens. Vaak met zijn jongere broer Gerald, die later sportjournalist zou worden. Fritz Enzinger koos voor de technische kant, studeerde werktuigbouwkunde. Zo kwam hij bij BMW terecht, waar hij 30 jaar lang in verschillende functies actief was. Hij was betrokken bij de grote toerwagensuccessen met de M3 en later de tweeliter-Supertoerwagens, de activiteiten in de Formule 1 en de overwinning van BMW bij de 24 Uur van Le Mans in 1999.

De roll-out van de Porsche 919 LMP1 in 2013 met vlnr Enzinger, bestuurslid Wolfgang Hatz en bestuursvoorzitter Matthias Müller.

Le Mans was ook het thema toen Enzinger in 2011 de overstap naar Porsche maakte. Bij het merk uit Stuttgart was de beslissing genomen om weer terug te keren op het hoogste niveau in de lange-afstandsracerij, waarvoor Enzinger de taak kreeg om een eigen fabrieksteam op te tuigen. Hij begon, naar eigen zeggen, met “een leeg kantoor, een telefoon en een koffiezetapparaat” en woonde in een flatje in Stuttgart “waar het naar soep uit zakjes rook”. In Weissach bouwde Enzinger met ondersteunig van medestrijders Andreas Seidl en Alexander Hitzinger een afdeling van uiteindelijk ruim 200 medewerkers op, die samen voor een van de succesvolste periodes in de indrukwekkende autosporthistorie van Porsche zorgden. Drie opeenvolgende overwinningen in Le Mans in de jaren 2015 tot en met 2017, drie wereldtitels bij de merken en drie wereldtitels bij de rijders in dezelfde jaren spreken voor zich.

De 19e overwinning voor Porsche bij de 24 Uur van Le Mans.

Nadat aanvankelijk het LMP1-gedeelte en de GT-divisie strikt gescheiden waren, kreeg Enzinger in 2019 de algehele leiding over de autosportactiviteiten van Porsche. In datzelfde jaar werden er onder zijn leiding nog twee WK-titels gewonnen, en wel met de 911 RSR in de GTE-Pro-klasse van het FIA World Endurance Championship. Ook in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech Sports Car Championship werd Porsche met de 911 RSR kampioen in de klasse.

De titel in het FIA World Endurance Championship in 2016.

“Ik kijk met trots en dankbaarheid terug op wat er gezamenlijk is bereikt”, zegt Fritz Enzinger. “Het was een ongelooflijk intensieve tijd. De opbouw van het LMP1-programma, de hattrick in Le Mans en de WK-titels met de 919 Hybrid, de titels met de 911 RSR, de start van ons Formule E-team en de voorbereiding van onze deelname aan de LMDh-klasse vanaf 2023 hebben alle kracht en concentratie gevergd. Zulke successen zijn altijd het resultaat van geweldig teamwork. Mijn grootste respect en dank gaan dan ook uit naar iedereen die hieraan heeft bijgedragen: achter het stuur, op het circuit, in Weissach, Flacht en Zuffenhausen. Mijn dank geldt ook de sterke klantenteams van Porsche, die onder andere voor overwinningen bij de 24-uursraces op de Nürburgring en in Spa-Francorchamps gezorgd hebben.”

Kampioenstitels in de GTLM-klasse van het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap in 2019.

Michael Steiner, als lid van de raad van bestuur van Porsche AG verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, zegt: “We kunnen Fritz Enzinger niet genoeg danken voor zijn enorm succesvolle inspanningen in de afgelopen tien jaar. Hij heeft zijn stempel gedrukt op een tijdperk bij Porsche Motorsport dat ons ongelooflijke triomfen en vele gewonnen titels heeft opgeleverd. Autosport speelt in de ondernemingsstrategie van Porsche van oudsher een heel bijzondere rol. We hebben het platform van de racerij altijd al gebruikt als laboratorium om de nieuwste technologieën te testen. Thomas Laudenbach heeft alles in huis om deze weg succesvol voort te zetten. We verheugen ons op de toekomst in de autosport, waaraan we actief vorm willen geven. Het studiemodel Mission R dat bij de IAA Mobility werd gepresenteerd, geeft daarop een spannende vooruitblik.”

Thomas Laudenbach leidt vanaf 1 oktober de autosportactiviteiten van Porsche.

Thomas Laudenbach studeerde werktuigbouwkunde aan de universiteit van Karlsruhe. Hij was aanvankelijk werkzaam in de DTM en bij een technische dienstverlener voor de autobranche. In 1998 stapte Laudenbach over naar Porsche. Hij was ondermeer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 3,4-liter- V8-motor voor de succesvolle RS Spyder en werd vervolgens hoofd motorontwikkeling van Porsche Motorsport, met projecten als de 918 Spyder, 911 RSR, 911 GT3 R en 911 GT3 Cup.



“Ik ben zeer verheugd over het vertrouwen dat in mij is gesteld en ik kijk uit naar de komende opgaven”, aldus Laudenbach. “Het grote doel is voort te bouwen op de geweldige successen die onder leiding van Fritz Enzinger zijn behaald. Het is een fantastische uitdaging. We zullen de autosport aanpassen aan de veranderde omstandigheden in de automobielbranche, van klantensport tot aan de fabrieksdeelname in de grootste raceseries wereldwijd. We richten ons op de 20e Le Mans-overwinning, we willen WK-titels winnen, zowel in de lange-afstandsracerij als in de Formule E. Daarnaast gaat het erom, de klantensport verder te ontwikkelen. Met het studiemodel Mission R laten we zien, hoe aantrekkelijk dat eruit kan zien.” Scheidend sportdirecteur Enzinger heeft volop vertrouwen in zijn opvolger: “De autosport bevindt zich in een transitie, net als de automobielindustrie als geheel. Thomas Laudenbach is op grond van zijn ervaring en kennis exact de juiste man om Porsche Motorsport naar deze toekomst te leiden.”

Foto’s: Porsche AG